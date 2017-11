BIEBELRIED vor 1 Stunde

Kirchweihtanz mit Livemusik

(-tl) Am Samstag, 25. November, laden die evangelische und die katholische Kirchengemeinde ab 20 Uhr zum traditionelle Kirchweihtanz mit dem Duo Günter und Werner ins Feuerwehrhaus in Kaltensondheim ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Einlass ist ab 19 Uhr, eine Tischreservierung ist möglich unter Tel. (0 93 21) 2 39 85.