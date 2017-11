Kirchweih im dichten Schneetreiben

Der Kirchweihumzug in Buchbrunn stand ganz unter dem Eindruck der winterlichen Witterung. Bereits beim Auftakt war es kalt und regnete in Strömen.

Die Buchbrunner Geometer und ihr Gefolge ließen sich ihre gute Laune nicht verdrießen und zogen mit acht Wagen sowie Fußgruppen durch das Dorf.

An Themen fand auf den Motivwagen alles seinen Niederschlag, was die vergangenen Monate für Schlagzeilen gesorgt hatte: 25 Jahre Straßenweinfest, die Reh-Formation, der Ablasshandel, die Energiefrage, die Zukunft des Dieselmotors, die Halbinsel Krim, der Dorfladen und die Bundestagswahl.

An der Gemeindewiese angekommen, erwartete die Geometer inzwischen dichtes Schneetreiben, so dass die Szenerie überwiegend von aufgespannten Regenschirmen beherrscht wurde. Denn die Bevölkerung wollte sehen, was die Geometer sich so alles ausgedacht hatten.

Auch an seiner angestammten Ausgrabungsstätte gab das Sextett nicht klein bei und spulte seine ausgefeilten Wort- und Spielbeiträge ab. Es wurde ein siebter Geometer ernannt, der zunächst als AirBerlin-Pilot in Erscheinung trat.

Wegen eines technischen Defekts ging das Auftauchen des ersehnten Fasses Kirchweihbier zunächst fast unter. Es zeigte sich auf einer im Boden versteckten Holzeisenbahn versteckt, deren Zugseil allerdings wegen Nässe und Kälte streikte.