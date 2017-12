Kirchschönbacher Verein lässt Bildstock restaurieren

Ein Antrag des Cunst & Cultur-Vereins Kirchschönbach stieß im Stadtrat Prichsenstadt auf ungeteilte Zustimmung. Der Verein will einen Bildstock aus dem Jahr 1870 in Kirchschönbach restaurieren lassen.

Neben der kompletten Sanierung würde der Bildstock auch einen neuen Sockel erhalten. Die Arbeiten sollen durch den Steinmetz Petro Schiller aus Königsberg (Lkrs. Haßberge) ausgeführt werden. Auf die Stadt kommen keine Kosten zu; der Verein, so der Bürgermeister, darf auch nicht mit Zuschüssen rechnen. Gleichwohl war René Schlehr froh, „dass es noch Leute gibt, die so etwas auf eigene Initiative und in ihrer Freizeit erledigen, weshalb wir unsere Zustimmung erteilen sollten“. Womit der Gesprächsbedarf im Gremium auch schon erschöpft war, die Zustimmung verlief mit 17:0 eindeutig.

Weitere Themen

• In der letzten Sitzung des Jahres 2017 segnete der Stadtrat auch die Jahresrechnungen der Hospitalstiftung und des Haushaltes aus dem Jahr 2015 ab. Der Rechnungsprüfungsausschuss sie unter die Lupe genommen. Und weil der Kämmerer Marco Kölln für alles nachvollziehbare Erklärungen vorbrachte und die jeweiligen Mehrausgaben auch durch den Rat gegangen waren, erteilte der Ausschuss unter dem Vorsitz von Herwig Hinney beiden Haushalten sein „Ja“. Der Haushalt der Hospitalstiftung umfasste 2015 ein Gesamtvolumen von etwas mehr als 135 000 Euro, der Haushalt der Stadt lag bei 10,6 Millionen Euro.

• Die Kfz-Reparaturwerkstatt in Laub will sich vergrößern, weshalb Kristian Kienberger einen Antrag an gestellt hatte. Auch hier entstand erst gar keine Debatte, weil der Inhaber der Werkstatt – wie alle anderen auch – mit neuen Richtlinien hinsichtlich einer TÜV-Untersuchung zu tun hat. Der Betrieb darf nun eine Kfz-Prüfhalle bauen.