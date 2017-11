Kinospaß im Kulturhaus

Am Mittwoch, 22. November, lädt der Arbeitskreis „Langa“ zum Kino ins Kulturhaus in Großlangheim ein. Um 16.30 Uhr wird für Kinder der Film „Die Schlümpfe und das verlorene Dorf“ gezeigt, um 19.30 Uhr schließt sich für die Erwachsenen der Kinoerfolg „Willkommen bei den Hartmanns“ an.

In der deutschen Komödie geht es um das Thema Flüchtlinge: Angelika möchte den Flüchtling Diallo in ihrem Haus aufnehmen und ihm den Weg in seine neue Heimat erleichtern – eine Entscheidung, die ihr Mann mit Skepsis beäugt. Bei der Ankunft des neuen Gasts kommt es zu allerhand Missverständnissen, Turbulenzen, Problemen und Wirrungen, ganz so wie sich Angelikas Mann das bereits im Vorfeld gedacht hatte.