Auch in Obernbreit dürften in den kommenden Jahren die Kinderzahlen steigen. Der aktuelle Bedarfsplan für den örtlichen Kindergarten, so wurde in der jüngsten Ratssitzung bekannt, sieht künftig insgesamt 85 Plätze im Kindergarten vor, die auf 24 Krippen-, 49 Kindergarten- und zwölf Schulkinderplätze aufgeteilt sind.

Da aktuell nur 14 Krippenplätze vorhanden sind, sollte eine weitere Krippen- oder Kleinkindergruppe eingerichtet werden. Wichtig für die Obernbreiter Räte ist der Erhalt der Schulkinderbetreuung im Ort. Um dies auch künftig zu gewährleisten, ist eine zusätzliche Hortgruppe nötig, die durch einen Anbau erreicht werden kann.