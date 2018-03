Kinderkonzert mit der musikalischen Zeitmaschine

1 / 1

Foto: Foto: Ingrid Guckenberger

(ela) „Achtung! Einsingen, Platz nehmen – und los geht die Reise mit der musikalischen Zeitmaschine beim Kinderkonzert der Musikschule am Sonntag, 18. März, 11 Uhr, in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen.“ Die kleinen und großen Zuhörer sind eingeladen, von der Jetzt-Zeit an musikalische Orte in der Vergangenheit oder in die Zukunft zu reisen, heißt es in einer Pressemitteilung der Musikschule. Mit von der Partie sind die Schüler des Elementarbereichs der Iphöfer Zweigstelle der Musikschule, Instrumentalisten und die Musiklehrer. Der Eintritt ist frei. Anschließend steht das Musikschulteam für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Die Neuanmeldung an der Musikschule der Stadt Kitzingen mit Zweigstelle Iphofen für das Schuljahr 2018/19 läuft bis 23. März. Weitere Infos gibt es im Musikschulbüro, Kapuzinerstraße 19, täglich von 9 bis 12 Uhr, montags von 14.30 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung: ? (0 93 21) 92 49 06, E-Mail: musikschule@stadt-kitzingen.de