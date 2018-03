Kindergarten und Schule wichtigste Themen

„Die wichtigsten Themen in Marktsteft sind Kindergarten und Schule.“ Mit diesen Worten eröffneter Pfarrer Peter Stier am Donnerstagabend in der Bürgerversammlung im mit gut 100 Personen sehr gut besuchten Bürgerversammlung eine muntere Fragestunde, in deren Mittelpunkt neben Stiers Thema auch Verkehrsangelegenheiten standen. Schule und Kindergarten waren zuvor bereits Inhalt von Bürgermeister Thomas Reicherts Ausführungen gewesen.

Gift in der Luft

Wieder einmal kam in Marktsteft das Gerücht auf in Schule oder Kindergarten könnten giftige Schadstoffe in der Raumluft sein. Diesmal war es der Werkraum der Schule, in dem Schimmelpilzsporen vermutet wurden. Umgehend leitete die Stadt Messungen ein, mit eindeutigem Ergebnis: Keine Sporen vorhanden.

Sockelleisten austauschen

Das beauftragte Büro riet aber dazu, im Kindergartencontainer vorsorglich die Sockelleisten im Eingangstürbereich und einige der Bodenplatten auszutauschen, was in den Pfingstferien erfolgen wird.

Wann erfolgt die Sanierung von Schule und Kindergarten – das war die drängende Frage des Pfarrers. Denn entsprechende Pläne liegen bereits seit zwei Jahren vor, die Übergangslösung für Teile des Kindergartens im Container sei für alle kaum länger zumutbar. Wiederholt habe er, so Reichert, bei der Regierung von Unterfranken das für Sanierung und Erweiterung nötige Raumprogramm angemahnt – am Tag der Bürgerversammlung kam das Programm an, das nun mit den Plänen abgeglichen werden müsse.

Allerdings gibt es hier ein größeres Problem: Das Raumprogramm ist auf den Kindergarten und die daneben gelegene Grundschule ausgerichtet. Die Schule in Marktsteft ist aber keine eigene Schule, sondern eine Außenstelle der Grundschule Marktbreit – und somit auch von ihr abhängig.

Keine Förderung

Stehen in Marktbreit Räume leer, dann gibt es für eine Sanierung in Marktsteft keine Förderung. Dieser Fragenkomplex müsse erst abgeglichen werden.

Reichert stellte klar, dass auch im günstigsten Falle die Übergangslösung mit Teilen des Kindergartens im Container noch zwei Jahre bestehen bleibt. Planung, Finanzierung und Bau der Sanierung von Kindergarten und Schule brauchen eben Zeit.

Verkehrskonzept

Dauerthema in Marktsteft ist auch der Gehweg entlang der Marktbreiter Straße zum Baugebiet. Das wird, so sagte Reichert zu, in der Stadtratssitzung im April behandelt. Ebenfalls in nächster Zeit soll das Ende 2017 verabschiedete Verkehrskonzept im Rat beraten werden um zumindest Teile noch in diesem Jahr umsetzen zu können. Thema für die Bürger war auch der „Radlertreff“ in der Unteren Maingasse, der mit Ende der Saison wohl schließen wird.

Toiletten erhalten

Zumindest die Toiletten sollten erhalten bleiben, so die Bürgermeinung, da ansonsten die hygienischen Verhältnisse der nahe gelegenen Badebucht stark leiden könnten. In diesem Zusammenhang informierte Reichert auch über die Überlegungen im Rat zum Hafengebäude, das die Stadt vor einigen Jahren erworben hatte. Hier wurde lange und am Ende ergebnislos mit einem Investor verhandelt. Nun ist eine touristisch-gastronomische Lösung ins Auge gefasst, der es allerdings noch an einem konkreten Betreiber mangelt.