Kindergarten soll frei von Bussen bleiben

Wenn im Juni der neue zweite Kindergarten in Iphofen eröffnet wird, hat das Auswirkungen auch für den Auto- und Schulbusverkehr. Denn die Manegoldstraße wird dann zur Einbahnstraße, Autos dürfen sie nur noch von oben nach unten befahren, Busse vermutlich gar nicht mehr. Wie schon in der Bürgerversammlung machte Bürgermeister Josef Mend auch am Montagabend im Bauausschuss deutlich, dass die Straße wohl für Busse gesperrt werde.

Der Busverkehr von und zur Grund- und Mittelschule würde dann zum Großteil durch den Schwanbergweg fließen. „Ob das den Busfahrern gefällt oder nicht, kann uns egal sein“, sagte Mend auf Nachfrage. Allerdings müsse man, wenn es so weit kommt, „noch einmal über Hindernisse auf der Fahrbahn diskutieren“. Sie sollen dafür sorgen, dass im Schwanbergweg Tempo 30 eingehalten wird.

Auch in der Manegoldstraße wird die Fahrbahn auf Höhe des Eingangs zum Kindergarten um etwa 15 Zentimeter aufgepflastert, um Autofahrer zu sensibilisieren. Damit der Gehweg frei bleibt von parkenden Autos, werden dort Poller aufgestellt. Die Straßenbreite wird auf 3,50 Meter verringert, ein Halten ist dann nicht mehr möglich, ohne den Verkehr zu behindern.

Der Umbau der Manegoldstraße kostet die Stadt etwa 128 000 Euro, wie Landschaftsarchitekt Urban Führes (Zirndorf) sagte. Führes ist auch mit der Gestaltung der Außenanlagen des Kindergartens beauftragt und stellte am Montag die Attraktion des 2000 Quadratmeter großen Außenbereichs vor: ein großes Schiff, auf dem die Kinder spielen und klettern können. Führes hatte die Stadt dazu animiert, sich bei der Playmobil-Stiftung um ein solches Holzschiff mit Kunststoffrumpf zu bewerben – mit Erfolg, wie sich zeigte.

Es wird künftig auf dem Teil der Außenspielfläche stehen, der den drei- bis sechsjährigen Kindern zugewiesen ist. Für sie soll auch ein Spielhaus, eine Sandspielfläche mit Wasserspielanlage und eventuell ein kleiner Garten angelegt werden. Der Bereich für die Krippenkinder erhält eine Spielanlage mit Rutsche, Kletternetz und zwei Häuschen, eine Sandfläche mit Wasserzapfstelle und eine Vogelnestschaukel. Die beiden Bereiche der Sandkästen werden mit ausrollbaren Sonnensegeln überdacht. Die Wege sollen mit Betonpflaster ausgeführt werden. Rund 360 000 Euro wird das alles kosten.