BIBERGAU vor 1 Stunde

Kinder sind jetzt BiBfit

(ppe) Die Vorschulkinder aus dem Kindergarten Bibergau haben in der Stadtbibliothek Dettelbach ihren ersten Führerschein erworben. Möglich macht dies die Aktion „Ich bin Bibfit“ (Bibliotheksfit). „Noch bevor die Kinder in die Schule kommen“, so die Kindergartenleitung Anja Reuther, „sollen sie Spaß am Vorlesen und Lesen und am Aufenthalt in der Bücherei erfahren“. Eingeladen wurden sie von der Leiterin der Stadtbibliothek, Petra May, und ihre Mitarbeiterin Helene Sauter. Es wurde viel gemalt, gebastelt und vorgelesen. Aber am Besten fanden alle Kinder, wenn sie sich am Schluss der Stunde selbstständig ein Buch aussuchen und ausleihen durften, dafür einen Stempel erhielten und mit vier Stempeln den Büchereiführerschein erwarben. In einer Feier mit den Eltern fand die Übergabe statt, heißt es in der Mitteilung des Kindergartens. Foto: Anja Reuther