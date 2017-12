DORNHEIM 22.12.2017

Kinder schmücken Christbaum

(rtr) Kinder aus Dornheim haben Sterne für den Christbaum bemalt. Zunächst wurden Holzsterne ausgesägt und grundiert. Die Kinder verzierten und lackierten ihre eigenen Sterne und hängten sie schließlich an den Baum am Dorfplatz. Zur Feier des Tages gab es Glühwein, andere Getränke und süßes Gebäck, wir mitgeteilt. Den Dank für die Unterstützung richtet die Dorfgemeinschaft an die Stadt Iphofen, die das Ganze finanziell unterstützt hat, sowie an die Helfer. Foto: Anja Schlee