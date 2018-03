Kinder sangen Hasenlieder

Die Kinder aus dem Haus für Kinder in Markt Einersheim machten sich auf dem Weg zum Marktplatz und bewunderten den geschmückten Osterbrunnen. Mit fröhlichen Frühlings- und Hasenliedern erfreuten sie die Gäste. Dafür wurden sie mit süßen Sachen und Ostereiern belohnt, wird mitgeteilt. Die Landfrauen sorgten auch in diesem Jahr in Markt Einersheim für die Osterdekoration um den Brunnen.