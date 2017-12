Kinder sammeln für das Café Wegweiser

(rtr) Fleißig gesammelt haben Kinder des Kindergartens Friedenskirche, für das „Café Wegweiser“ in der Kitzinger Siedlung. „Wir sammeln für Menschen, die nicht so viel Geld haben und wollen helfen und teilen“, wird mitgeteilt. Die Eltern haben ihren Kindern eine Spende mitgegeben. „Wir haben Hygieneartikel gesammelt, sie in Weihnachtspäckchen verpackt und haben sie den Helfern des Cafés gegeben, die sie bei der Weihnachtsfeier austeilten“, meldet der Kindergarten außerdem.