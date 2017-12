Kinder machen sich Gedanken über die Weihnachtskrippe

(rtr) „Zur Krippe her kommet!“ war das Thema des Kindergottesdienstes in Geiselwind am dritten Advent. Dieser Einladung folgten 35 Kinder und ihre Begleiter. Die Kinder bauten sich mit Ochs und Esel, Stroh und Fellen einen Stall für Maria und Josef. Verkleidet als Engel oder Hirte begaben sie sich zur Krippe. Mit dem Lied „Ihr Kinderlein kommet“ spielten die Gitarristinnen Tanja Schenk und Antonia Arweiler auch die anderen Kinder im Gottesdienst zur Krippe. Dort wurde die Wort-Gottes-Feier, organisiert von Martina Maatz, Rebecca Stapper-Elias und Margot Burger, zu Ende gefeiert. Schon im Vorfeld waren die Kinder eingeladen, ein Bild für die „Krippenbilderausstellung der Geiselwinder Kinder“ zu gestalten. Dieser Einladung folgten 43 Kinder, so dass bis Mitte Januar der kleine Pfarrsaal als Ausstellungsraum gut gefüllt ist. Von sehr schlicht bis fantasievoll und außergewöhnlich ist alles dabei, bei der Interpretation zum Thema „Weihnachtskrippe“ der drei- bis dreizehnjährigen Künstler. Während der Theatervorstellungen der Steigerwaldbühne am 26. und 30. Dezember sowie am 5. und 6. Januar können die Bilder besichtigt werden. Außerdem wird in der Mitteilung an die Presse auf die „Lebende Krippe“ in der Kinder-Wort-Gottes-Feier am Heiligen Abend um 14 Uhr in der Pfarrkirche hingewiesen, die die Kommunionkinder gestalten.