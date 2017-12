Kinder laufen für Unicef

Das erste große, gemeinsame Ereignis im Schuljahr der Grundschule Kitzingen – Siedlung war auch diesmal „Wir laufen für Unicef“, teilt die Schule mit. „Aufeinander bauen – füreinander da sein“: Mit dem aktuellen Jahresmotto denke die Schule auch wieder an die Kinder der Welt, denen es nicht so gut geht.

Alle 340 Schulkinder suchten sich im Vorfeld Sponsoren, die dann jede Runde mit einem frei gewählten Betrag honorieren wollten. Da die Großbaustelle des Schulumbaus keinen Platz mehr für die obligatorische Schulstrecke ließ, wichen die Klassen in den benachbarte Sickergrund aus.

45 Minuten hatte jede Klasse Zeit, Runden zu sammeln, die die Lehrer jeweils mit Stempeln bestätigten.

Von einem rundum gelungenen sportlichen Vormittag berichtet die Siedlungsschule, weil man anderen Kindern Gutes tat. Die Laufleistung von insgesamt 1490,8 Kilometern wird mit 2 605,58 belohnt; das Geld geht in ein paar Wochen an Kinder in Krisen- und Kriegsgebieten und wird dem Kinderhilfswerk Unicef zur Hälfte gestiftet; die andere Hälfte des Betrags überlässt ist für neue Pausenspiele in der Schule.