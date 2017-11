Kinder gestalten Bauzaun: „Da sind echte Künstler drunter“

Kunst am Bauzaun: Sieben Kitzinger Schulen haben sich an der Verschönerung einer Baulücke in der Innenstadt beteiligt. Am Mittwoch wurden Zaun und Kunstwerke vorgestellt. Im Bild von links: Oberbürgermeister Siegfried Müller, Mit-Investor Jürgen Hertel und die Lehrer Claudia Stürmer (St. Martin-Schule), Matthias Bilz (Realschule) und Ulrike Scheuernstuhl (Grundschule Kitzinger Siedlung).