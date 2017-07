Kiefernwälder in Not

„Der Kiefer geht es gar nicht gut.“ Man hört die Sorgen förmlich, die Klaus Behr plagen. Denn der Förster spricht nicht von einem einzelnen Baum – er spricht von einer großen Anzahl. Misteln setzen den Kiefern zu, mancherorts im Landkreis sind ganze Bestände gefährdet. Eine Folge des Klimawandels.

Wie große grüne Kugeln hängen die Misteln in den Kronen. Manchmal muss man genau hinschauen, um sie in den dichten Nadeln zu erkennen. Viel öfter aber stechen sie selbst dem Laien sofort ins Auge, wenn er zum Beispiel im Wiesentheider Gemeindewald in der Nähe von Geesdorf den Blick hinauf zu den Wipfeln richtet. Dichtes, sattes Mistel-Grün inmitten von dürren Kiefernästen mit viel zu wenigen Nadeln. Viele Bäume sind geschädigt und teilweise sogar vom Absterben bedroht. „Der Wald im Steigerwaldvorland rund um Wiesentheid macht uns die größten Sorgen“, sagt Klaus Behr, Bereichsleiter Forsten beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen.

„Mancherorts ist heute der Befallsdruck so hoch, dass wir 80 bis 90 Prozent der Bäume entnehmen müssten“ Klaus Behr, Bereichsleiter Forsten

Seit dem heißen Sommer 2015 hat sich der Gesundheitszustand der Kiefern dramatisch verschlechtert. Selbst die Förster hätten nicht damit gerechnet, dass es so schlimm kommen würde. Als Wissenschaftler der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft bereits vor mehr als 10 Jahren prognostizierten, dass es für die Kiefer mit fortschreitendem Klimawandel schwierig werden könnte, weil sie von Natura aus eigentlich in kühlen und niederschlagsreicheren nördlichen Ländern heimisch ist , waren die Förster eher skeptisch, blickt Klaus Behr zurück. „Bei der Fichte hat man das geglaubt. Aber bei der Kiefer?“ Doch der Trockensommer 2015 hat gezeigt, wie Recht die Forscher hatten, denn im darauffolgenden Winter ging es los. Die Kiefern im sogenannten Kitzinger-Volkacher-Sandgebiet warfen viele Nadeln ab, begannen zu kränkeln. „Und je lichter die Kieferkronen wurden, desto deutlicher sind uns die Misteln aufgefallen.“

Wer durch die ausgedehnten Kiefernwälder rund um Wiesentheid geht, kann sich nicht vorstellen, dass die Kiefer hier von Natur aus gar nicht heimisch ist. Vielmehr wären dies Eichen-Hainbuchen-Wälder mit zahlreichen Mischbaumarten und nur einem geringen Kieferanteil. Tatsächlich aber steht Kiefer an Kiefer, Laubbäume sind die Ausnahme. Vor etwa 150 Jahren waren die Wälder sehr licht, Deshalb wurde aufgeforstet – mit der vermeintlich robusten und anspruchslosen Baumart Kiefer. Dies war rückblickend eine erfolgreiche und anerkennenswerte Leistung der Waldbesitzer und Forstleute. Und lange Zeit ist die Kiefer auch mit unserem Klima zurechtgekommen. Dass es jetzt kritisch wird, hängt mit dem Klimawandel zusammen. Seit 1881, dem Beginn der Wetteraufzeichnungen, ist die Jahresdurchschnittstemperatur um 1,5 bis 1,7 Grad Celsius angestiegen, erklärt Klaus Behr. „Das hört sich wenig an, ist für die Vegetation aber sehr viel.“

Was hat das nun mit der Mistel zu tun? „Sie lebt parasitisch und kann selbst kein Wasser aufnehmen“, so Behr. Deshalb zapft sie den Baum an, klammert sich mit ihren Füßchen an die Äste. Ist der Baum durch die Trockenheit schon geschwächt, kann er sich kaum wehren. Der Mistelbefall verschlimmert die Situation für den Baum: Während der bei großer Hitze die Spaltöffnungen seiner Blätter oder Nadeln schließt und so seine Assimilation einschränkt, macht die Mistel das nicht. Die Folge: Sie entzieht dem Baum noch mehr Wasser und schwächt ihn weiter.

Schon im vergangenen Jahr mussten die Waldarbeiter im Wiesentheider Gemeindewald viele geschwächte Bäume entnehmen. „Sie hatten kaum noch Nadeln oder waren schon dürr“, erklärt Klaus Behr. Und schon jetzt steht fest, dass auch in diesem Jahr wieder Fällungen anstehen.

Es gibt Theorien, warum der Mistelbefall durch die klimatische Entwicklung zugenommen haben könnte. Von Dezember bis Februar trägt die Mistel weiße Beeren. Die Misteldrossel, die Wacholderdrossel, die Grasmücke und andere Vögel fressen diese Beeren und verbreiten die Mistel so weiter. Früher, so die erste Theorie, sind diese Zugvögel nach Süden gezogen und waren zu Beerenzeit nicht da. Jetzt ist es wärmer, die Zugvögel bleiben zum Teil, ziehen nicht mehr in den Süden und tragen so zu einer verstärkten Verbreitung der Mistel bei.. Zudem weiß man inzwischen, dass die Mistelbeeren gar nicht mehr gefressen und ausgeschieden werden müssen, um sich an einem Baum festkrallen zu können. „Es reicht, wenn die Frucht angehackt ist. Schon dann kann sie sich ansetzen und keimen.“

Eine andere Theorie, warum die Mistel sich ausgerechnet in dieser Region so stark verbreitet, hängt ebenfalls mit den Zugvögeln zusammen. Sie orientieren sich, so heißt es, bei ihrem Flug nach Süden an den Geländelinien – an der Kante Haßberge, Steigerwald, Frankenhöhe. Dabei fliegen sie in großen Schwärmen über unsere Region und tragen so zu einer starken Verbreitung der Misteln bei.

„In der Natur wirken viele Dinge komplex zusammen.“ Klaus Behr

Die dritte Theorie betrifft die Trockenheit. „Man sagt, nach einer Trockenperiode bekommt der Mistelfall einen richtigen Schub, weil die Bäume geschwächt sind“, so Klaus Behr. Die Jahrringe sind dann dünn, die Füßchen der Mistelsamen können sich besser festsetzen. Das würde den verstärkten Befall nach dem Trockensommer 2015 ebenfalls erklären helfen. Früher als, die Misteln noch selten waren, haben die Forstleute mistelbefallene Bäume entnommen.

Ob und welche der drei Theorien stimmt oder ob alle zur Entwicklung beitragen? Man weiß es derzeit noch nicht so recht. „In der Natur wirken viele Dinge komplex zusammen“, meint der Förster. Klar ist, dass sich etwas tun muss. Denn während früher nur einzelne Bäume befallen waren, die dann herausgenommen wurden, sind jetzt große Gebiete betroffen. „Mancherorts ist der Befallsdruck so hoch, dass wir 80 bis 90 Prozent der Bäume entnehmen müssten“, so Klaus Behr. Über den Waldabschnitt bei Geesdorf sagt er: „Hier können wir nur noch hinterherlaufen und die Kiefern entnehmen die abzusterben drohen“. Ob in Kiefernwäldern mit schwächerem Befall durch die gezielte Entnahme mistelbefallener Kiefern der weiteren Ausbreitung begegnet werden kann, ist ebenfalls nicht abschließend geklärt. Deshalb treffen sich am 10. Juli im Steigerwaldzentrum in Handthal. Förster und Spezialisten der Landes-anstalt für Wald- und Forstwirtschaft Freising um sich miteinander befallene Kiefernbestände anzusehen und über das weitere waldbauliche Vorgehen zu beraten.

Was also tun? „Wir müssen schauen, dass wir solche Kiefernwälder in Mischwälder umbauen.“ In einem anderen Bereich des Wiesentheider Waldes, Richtung Feuerbach, wurde damit schon begonnen. Der Altbestand an Kiefern wurde dort schon leicht aufgelockert. Eichen, Buchen, Birken, wachsen hier jetzt zwischen den großen Kiefern, ziemlich klein zwar noch, aber in großer Menge. Geschafft wurde das alleine durch Naturverjüngung, selbst bei der Eiche – dem Eichelhäher sei Dank. „Hier sieht man, was die Natur eigentlich will. Sie möchte wieder zurück zu ihrer natürlichen Waldgesellschaft aus Eichen und Hainbuchen“, sagt Klaus Behr. Später werden noch Esskastanie, Hainbuche,Winterlinde und Roteiche dazu gepflanzt. „Dann haben wir fast zehn Baumarten. Und damit hoffentlich einen vielfältigen Mischwald, der auch dem Klimawandel gewachsen ist.