KiKasG feiert: Mit 66 Jahren ist noch lange nicht Schluss

Mit einem Gala-Dinner, der Verleihung des „Till von Franken“, einer ungewöhnlicher Elferratstaufe und dem Auftritt von Oliver Tissot feierte die Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG) am 11.11. den Start in die neue Fastnachtssession und das Jubiläumsjahr 66 Jahre KiKaG.

190 Gäste

„Zeigt, was die neue KiKaG kann“, rief Norbert Schober, KiKaG-Urgestein und Bezirkspräsident des Fastnachtsverbandes Franken (FVF) den 190 Gästen im Glaspalast des Autohauses Spindler zu. Das Moderatoren-Duo, Präsident Rainer Müller, Sitzungspräsident Michael Schlander und die Kapelle Mr. Music Trio gaben kräftig Gas, um die Stimmung anzuheizen und gaben das Motto der KiKaG bekannt: „Die neue Lust am Fasching – mit 66 Jahren ist noch lange nicht Schluss“.

Prominenter Besuch

Mit von der Partie waren auch MdB Anja Weisgerber, Landrätin Tamara Bischof, Weinbaupräsident Arthur Steinmann, die Bürgermeister Stefan Güntner und Klaus Heisel sowie Sponsoren des Events. Die Fränkische Weinkönigin Silena Werner hatte die Weinbegleitung des Menüs übernommen.

Till an Erwin Pascher

Ein erster Höhepunkt war die Verleihung des Ordens Till von Franken in Silber durch Norbert Schober an Erwin Pascher. Seit 1994 ist er Elferrat und „immer da, wenn er gebraucht wird“. Orden gab es auch für Andreas Mücke vom Autohaus Spindler, Schriftführerin Ulla Götz, Klaus Leissing, Karl-Heinz Hinkelmann und Expräsident Wolfram Beha.

Für Lacher sorgte die Aufnahmezeremonie von vier neuen Elferräten, die in Bade- und Taucherkleidung einzogen. Unter Leitung von Elferratspräsident Axel Fosshag wurden Fabian Wiederer, Jan Schwager, Timo Hack und Jean Stöhr mit Mainwasser getauft.

Tissot als Höhepunkt

Höhepunkt war der Auftritt des Wortakrobaten Oliver Tissot, der 66 Jahre KiKaG beleuchtete. „Um KiKaG-Präsident zu werden, muss man wahrscheinlich Zahnarzt sein“, meinte er in Anspielung auf die Berufe des amtierenden und des Expräsidenten. Kitzingen sei das Mekka des Deutschen Karnevals – „da hat immer einer was zu meckern“. Neu ist in diesem Jahr, dass die KiKaG nur eine Sitzung abhält. Dafür wird vom Dekanatszentrum in die Florian-Geyer-Halle mit 600 Plätzen umgezogen und am Rosenmontag der Schlappmaul-Orden verliehen.