Kerm bei Schnee und Regen

Dichtes Schneetreiben zum Kirchweihumzug, das hat es in Obernbreit auch noch nicht gegeben. Aber das tat der Freude keinen Abbruch: Musiker, Prediger und Besucher trotzten der Kälte und der Nässe.

Die Huckelkätz hatten Regenponchos über die Kittelschürzen gezogen und sangen ihr Lied unverdrossen unterm Regenschirm. Bürgermeister Bernhard Brückner begrüßte die Gäste und eröffnete augenzwinkernd neben der Kirchweih auch die Obernbreiter Skisaison. Er lud ein, nach der Predigt eine Runde Autoscooter zu fahren oder Kaffee und Kuchen im trockenen Gemeindehaus zu genießen. Wer lieber eine Bratwurst vom Grill essen wolle, müsse sich halt mit dem Nachbarn beim Schirmfesthalten abwechseln.

Humor bewies der Bürgermeister auch bei der anschließenden Kirchweihpredigt. Er selbst war Thema in einigen Geschichten. Prediger Michael Henninger nahm dabei den Bagger ins Visier, den Brückner gerne für den Bauhof gekauft hätte. Seine Gemeinderäte waren allerdings dagegen und stimmten in der Sitzung gegen den Ortschef.

Auf dem Heimweg von jener Gemeinderatssitzung war Brückner dann noch in eine Polizeikontrolle geraten, die allerdings glimpflich für ihn ausgegangen war. Zum Trost schenkte der Prediger dem Bürgermeister einen kleinen Spielzeugbagger, verbunden mit den besten Wünschen, dass es eines Tages vielleicht doch noch für einen echten reichen möge. Sein selbstloser Einsatz bei der Beseitigung einer Feuerwanzenplage auf dem Spielplatz oder gegenüber vermeintlichen Dieben einer Photovoltaikanlage wurde vom Prediger hoch gelobt. Außerdem berichtete Michael Henninger von einem Landwirt, der mit einer zu großen Maschine in die zu kleine Hofeinfahrt einbiegen wollte und dabei die Torpfosten „wegrasiert“ hatte. In den Rathausinfos hieß es dann, dass offensichtlich erst ein falsches Datum für die Kerm veröffentlicht worden sei. Alle, die sich deshalb eine Woche zu früh Urlaub genommen hätten, spendiere die Gemeinde ein Tasse Kaffee samt Kuchen, so der Prediger.