Kennzeichenschilder in Kitzingen gestohlen

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Laufe des Wochenendes in Kitzingen die hinteren Kennzeichenschilder von zwei Autos. Das teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit. Auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Kaltensondheimer Straße wurde von einem Opel Astra das Kennzeichen KT-AZ 113 abmontiert. In der Breslauer Straße machte sich der Täter an einem Mitsubishi zu schaffen und entfernte das hintere Kennzeichenschild MSP-CX 601. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen: Tel. (0 93 21) 14 10.