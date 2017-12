Kennzeichen entwendet

In der Nacht zum Mittwoch hatte ein 53-jähriger Landwirt seinen blauen Dacia Sandero in der Sommeracher Straße in Volkach geparkt. Als er am Vormittag zu seinem Fahrzeug kam, stellte er laut Polizei fest, dass ein Unbekannter das hintere Kennzeichen KT-JB 38 aus der Halterung gerissen und entwendet hatte. Schaden: 50 Euro. Hinweise zur Täterermittlung erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 1410.