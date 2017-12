Kennenlerntage der 5. Klassen auf dem Schwanberg

(ppe) Auch in diesem Jahr nutzten die 5. Klässlerinnen der Mädchenrealschule Volkach die Vorweihnachtszeit, um gemeinsam ein paar Tage auf dem Schwanberg zu verbringen. Bei einem abwechslungsreichen Programm mit Basteln, Plätzchen backen und einer Erkundungstour auf dem Schwanberg hatten die Schülerinnen die Gelegenheit, sich besser kennenzulernen und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Der Höhepunkt des Aufenthalts war der Spielenachmittag, organisiert von den Tutorinnen, so die Mitteilung der Schule. Nach einer adventlichen Besinnung und einer kleinen Gute-Nacht-Geschichte hieß es dann „Schlafenszeit“. Am Ende von drei Tagen voller Spiel, Spaß und Spannung mussten die Koffer wieder gepackt werden, bevor es mit dem Bus nach Hause ging.