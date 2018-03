Keine Probleme – aber Nachwuchs wäre schön

„Singen ist gesund, macht glücklich und ist Balsam für die Seele“, das sagte Annelies Gaar, die Leiterin des Segnitzer Chores, bei der Hauptversammlung am Montag und ein Blick in die Runde zeigte, dass sie Recht haben muss. Die 32 aktiven Sängerinnen und Sänger hatten im abgelaufenen Jahr nicht nur das musikalische Leben von Segnitz bereichert, etwa bei einer musikalischen Zeitreise im Rahmen des Ortsjubiläums oder beim Weihnachtskonzert. Sie sangen auch im Marktbreiter Seniorenheim oder besuchten die Sängerkollegen in Großlangheim zum Liederabend. Mit der musikalischen Entwicklung zeigte sich die Chorleiterin sehr zufrieden: „Wir haben gute und produktive Chorproben und konnten so einige neue Stücke einstudieren.“ Personalprobleme gebe es im Chor bisher nicht, aber dennoch wünscht sie sich ein wenig Nachwuchs. Denn, so erklärte Schriftführerin Gisela Mark später, der Altersdurchschnitt der Sänger liegt bei etwas über 63 Jahren.

Diese sind aber allesamt motiviert dabei. Ihre Sangeskraft stellten sie gleich an Ort und Stelle unter Beweis. Und bei den anschließenden Ehrungen war kaum einer dabei, der „nur“ gesungen hat in all den Jahren im Verein. Viele hatten bereits Ämter im Vorstand inne und sich stark engagiert. Geehrt wurden für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft Grete Erbar und Dagmar Wirsing. Karin Hofmann und Erika Schöber wurden geehrt und darüber hinaus zum Ehrenmitglied ernannt. Und seit sage und schreibe 70 Jahren gehört Rudolf Schwarz dem Gesangverein an.

Bei den anstehenden Neuwahlen wurde der Vorstand im Amt bestätigt: Silvia Gernet ist weiterhin Vorsitzende, ihr Stellvertreter bleibt Manfred Schendel. Das Protokoll führt weiterhin Gisela Mark, um die Kasse kümmert sich Willi Zink. Den Ausschuss bilden Irmgard Düll, Bettina Frank, Bernhard Hörlin und Gertud Kregliger-Müller. Kassenprüfer sind weiterhin Silke Hoffmann-Steiger und Herbert Düll.