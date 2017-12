Keine Poller an der katholischen Kirche

Datenschutz für Bauwerber, Privilegierung für Landwirte und Nachbarunterschriften – der Marktbreiter Bauausschuss gab am Montagabend Einblicke in komplizierte rechtliche Hintergründe. Dabei zeigte sich: Es ist nicht immer so einfach, wie es scheint. Außerdem ging es um den Schutz von Fußgängern an der Kirche.

Die Nennung der Straße auf der Tagesordnung, so Rätin Christiane Berneth, hätte bei der Nutzungsänderung des Haus 2 des Seniorenwohnheims zum Wohnheim von betreuten Jugendlichen etliche Nachbaranfragen erspart. Schon seit einigen Jahren, so Bürgermeister Hegwein, verzichte die Stadt bei Bauanträgen auf Tagesordnung auf Straße und Name des Bauwerbers und verzeichne nur die Flurnummer. Dies geschieht aus Gründen des Datenschutzes und entspricht dem Urteil eines höheren Gerichts. Bauwerber bleiben so auch unerwünscht Vertreterbesuche erspart. Dabei spiele es auch keine Rolle, dass sich nicht alle VG-Gemeinden an den Datenschutz halten.

Gleich in zwei Fällen mussten sich die Räte mit Privilegierungen landwirtschaftlicher Bauten im Außenbereich befassen. Zum einen ging es um eine Bauvoranfrage für den Neubau eines Wohnhauses an eine Aussiedlerhof. Als Tochter des Landwirtes sei die Bauwerberin nicht privilegiert, könnte dies aber durchaus werden, so sie den Hof einmal übernimmt. Deshalb erteilte die Stadt zwar ihr Einverständnis; die Bedingungen müssten aber durch die Bauaufsicht am Landratsamt geprüft werden.

Klarer war ein weiterer Fall auf einem Aussiedlerhof. Dort soll eine Scheune nach Aufgabe der Viehwirtschaft, äußerlich nur wenig verändert, umgenutzt werden. Fünf Ferienwohnungen, ein Veranstaltungssaal mit Indoorspielfläche und ein Hofladen sind dort geplant, dazu 36 Stellplätze. Prinzipiell könne dies als sinnvolle Ergänzung des landwirtschaftlichen Betriebs gesehen werden. Zudem ist durch das nahe Baugebiet nur noch bedingt von einem Außenbereich auszugehen, das Vorhaben könnte gar eine sinnvolle Ergänzung zum Baugebiet werden, so die Begründung zur Zustimmung.

Grundsätzlich könnten Bauanträge auch ohne Nachbarunterschriften der Verwaltung vorgelegt werden, so eine Analyse der Verwaltung. Dies komme auch immer öfter vor. Nun kann die Stadt auf Antrag des Bauwerbers die Nachbarn informieren, was so auch geschehe. Allerdings erfolge dies teilweise erst nach einem Beschluss des Ausschusses über das Bauvorhaben. Dadurch fließen eventuelle Einsprüche und Bedenken gegen das Vorhaben nicht in den Beschuss ein, obwohl dies für eine Entscheidung des Rates sinnvoll wäre.

Mit 3:4 Stimmen lehnte der Bauausschuss die Errichtung von drei Metallpollern am Treppenabgang der katholischen Kirche ab. Zwar komme es in diesem Bereich immer wieder zu Behinderungen von Fußgängern durch falsch parkende Fahrzeuge, doch sehe er hier keine Gefahrenlage, so Volker Iglhaut. Für Christiane Berneth wären Poller sinnvoll, wenn sie eine längere Strecke schützten. Ob eine Testphase mit einem mobilen Schutz, wie von Martina Michel vorgeschlagen, Erkenntnisse bringen könnte, wurde nicht weiter verfolgt.