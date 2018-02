Keine Kostenbeteiligung für Anwohner

Bei der anstehenden Sanierung der Kanal- und Wasserleitungen im Wiesentheider Ortskern im Bereich Forstamtstraße/Köglergasse werden auf die Bürger wohl keine Ergänzungsbeiträge zukommen. Das erklärte Bürgermeister Werner Knaier bei der Bürgerversammlung. Die beiden kleinen Straßen im Wiesentheider Ortskern sollen demnächst saniert werden, erste Kostenschätzungen waren von fast 500 000 Euro für das Projekt ausgegangen. Weil Straße und Leitungen in sehr schlechtem Zustand sind, war man von einer kompletten Erneuerung ausgegangen. Dazu hätte die Kommune die Anwohner zur Kasse bitten müssen. Durch den kürzlich für ganz Bayern angekündigten Wegfall der Straßenausbaubeiträge ist das nun wohl hinfällig.

Straßensanierung in der Siedlung

In die recht lebendigen Versammlung brachten die Bürger einige Fragen und Probleme mit. So erkundigte sich ein Anwohner, wie die Sanierung der Straßen in der Wohnsiedlung Achtzehnäcker geplant sei. Dort werden die Wasserleitungen und der Kanal für über einer Million Euro ausgewechselt, jedoch ohne Kostenbeteiligung der Bürger. Bürgermeister Knaier führte aus, dass man die Straßen dort nicht komplett erneuern werde. Sie würden nach Abschluss der Arbeiten repariert, der Unterbau werde lediglich an den notwendigen Stellen punktuell ausgebessert.

Eine Bürgerin beschwerte sich, dass die Sauberkeit im Ort an vielen Stellen vernachlässigt werde. Es seien dringend nötig, Bäche zu putzen und Bäume auszuschneiden. Überhaupt komme der Punkt Natur in der Wiesentheider Gemeindepolitik vor lauter Kreisel, Baugebiete und Industrieflächen viel zu kurz, fand eine andere Wiesentheiderin.

Zu viel Verkehr in der Bahnhofsstraße

Wieder einmal wurde auch die starke Verkehrsbelastung in der Bahnhofstraße angesprochen. Die werde sich hoffentlich durch die bald offene zweite Abfahrt zur B 286 etwas verringern, erklärte Bürgermeister Knaier. Außerdem sei geplant, die Bahnhofstraße in den nächsten Jahren im Zuge der Städtebausanierung zu sanieren.

Ein weiteres Thema in der Versammlung war die Parksituation vor dem Bankgebäude in der Erweinstraße. Zudem monierten Anwohner, dass sich die Beseitigung des Abbruchmaterials am ehemaligen Dern-Sägewerk in der Bahnhofstraße lange hinziehe. Das Ganze sei ein Privatgrundstück, darauf habe die Gemeinde keinen Einfluss, so Bürgermeister Knaier.

Insgesamt stellte Bürgermeister Knaier seine Gemeinde als finanziell gut aufgestellt und florierend dar. Für eine 5000-Einwohner-Gemeinde sei ein Haushalt von 27,59 Millionen Euro eine stolze Marke. Dank der Einnahmen könne man auch investieren, vom Etat entfielen allein 12,96 Millionen Euro auf Baumaßnahmen.