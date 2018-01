Keine Geschwindigkeitskontrollen durch die Stadt Marktbreit

Auch wenn es Anliegerbeschwerden wegen zu schnellen Fahrens im Gertholzweg in Obernbreit gibt: Die Räte sprachen sich bei einer Gegenstimme gegen Geschwindigkeitskontrollen durch die Stadt Marktbreit aus. Das könnte künftig Probleme geben, denn der Gertholszweg liegt zu etwa einem Drittel auf Obernbreiter und zwei Dritteln auf Marktbreiter Gemarkung – und die Stadt wird künftig in ihrem Bereich zu schnelles Fahren ahnden. Ein weiterer Punkt war, dass die Gemeinde etwa 3100 Euro in ein Geschwindigkeitsmess- und anzeigegerät investiert, das im Gegensatz zum vorhandenen Apparat auch den Verkehr aufzeichnet. Eh die Entscheidung zum Ausbau der sanierungsbedürftigen Gartenstraße endgültig fällt, wollen die Räte die Entscheidung zur aktuellen Diskussion zu den Straßenausbaubeiträgen abwarten. Denn derzeit habe die Gemeinde noch eine entsprechende Satzung, nach der abgerechnet werden müsste.