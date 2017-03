Kein böses Wort in der Dornheimer Bürgerversammlung

Die Szenerie war die gewohnte. Ganz vorne im Dornheimer Schützenhaus stand der Iphöfer Bürgermeister Josef Mend. In seinem Rücken hatte er all die künstlerisch bemalten Ehrenscheiben und vor sich ein Publikum, das in den Jahren vorher nicht immer zimperlich mit ihm umgegangen war. So manchen Giftpfeil hatte er abwehren, manche Salve der Kritik parieren müssen. Mend wusste, dass er hier in der Bürgerversammlung immer etwas genauer gemustert würde, dass er in Dornheim oft etwas präziser würde formulieren müssen.

Andächtiges Zuhören

Doch diesmal war einiges anders. Selbst langjährige Beobachter waren an diesem Mittwochabend erstaunt, wie unaufgeregt die rund anderthalb Stunden über die Bühne gingen: keine Affronts, kein böses Wort, nur andächtiges Zuhören, ein paar interessierte Nachfragen und manch konstruktiver Sachbeitrag. An Reizthemen mangelte es nicht: Der Löschweiher, die kaputten Gehwege, die zerfahrenen Grünstreifen im Dorf, all das waren in den Jahren zuvor schon Aufreger gewesen. Aus dem Rathaus hatte Mend eigens seinen Bausachverständigen mit nach Dornheim gebracht: Bauamtsleiter Matthias Kurth. Doch auch der verlebte einen geruhsamen Abend.

Die Anlieger müssen zahlen

Vorsichtig tastete sich der Bürgermeister an ein heikles Thema heran. Er kleidete es in eine Frage. „Wie gehen wir mit den deformierten Gehwegen um?“ Lässt die Stadt die von Setzungen und Senkungen durchzogenen Gehsteige vernünftig sanieren und nicht nur notdürftig ausbessern, wären die Anwohner bei den Kosten dabei. Nach der Satzung müssten sie 70 Prozent selbst tragen. Er wolle das Thema „mal zur Diskussion stellen“, aber natürlich müsse das nicht heute Abend entschieden werden, sondern könne in Ruhe reifen wie in anderen Stadtteilen. Mend schwieg für einen Moment, um das Echo nicht zu verpassen. Aber es kam nicht. Vielleicht hätte er mit konkreten Zahlen für jeden betroffenen Haushalt jonglieren müssen.

Neue Lösung für Grünstreifen

Auch bei den Grünstreifen gibt es offenbar Konsenspotenzial. Vor Kurzem hatten einige Dornheimer noch Steine gewälzt, um das Grün vor parkenden Autos zu schützen. Das verbot ihnen die Stadt. „Wenn man als Anwohner das pflegen soll, hat man keine Lust mehr“, sagte Irene Ruß mit Blick auf die von Mend gezeigten Fotos kaputt gefahrener Randstreifen. Nun gibt es eine neue Lösung. Der Bürgermeister kündigte an, die Bereiche vor Grundstücksausfahrten, die vielfach überfahren werden, zu pflastern. Das sehe doch ganz hübsch aus, meinten einige der etwa 60 Anwesenden. Die Anwohner sollten im Vorfeld an der Gestaltung beteiligt werden, erklärte Joseph Schmer, „dann gibt's weniger Ärger“.

Noch einmal kam Mend auch auf den inzwischen fast fertigen Bereich um den Löschteich zu sprechen. Was derzeit noch fehlt, sind die geplante Fontäne, die Einsaat um den Weiher und einige Bänke. Die Kritik am aufgestellten Pavillon hat sich offenbar beruhigt, in der Versammlung selbst war dazu nichts mehr zu hören. Für Mend ist die „Maßnahme gelungen. Ich hoffe, sie macht der Ortsgemeinschaft Freude.“ Nicht lösbar sei wohl das Problem der Algen. Der eingetragene Dünger der umliegenden Felder sei für die Pflanzen ein idealer Nährboden. Rund 90 000 Euro kostete es die Stadt, den einst undichten Teich zu sanieren.

Am Friedhof kehrt Ruhe ein

Jetzt, da auch die Löcher im Stadtsäckel gestopft sind, sei man wieder in der Lage, einzelne Maßnahmen in den Stadtteilen Schritt für Schritt abzuwickeln, sagte Mend. Dazu gehört auch der Bau von neun Stellplätzen am Dornheimer Friedhof. Nachdem die Kirche Bereitschaft gezeigt habe, Flächen abzutreten, werde das schon etwas länger diskutierte Projekt bald umgesetzt.