Kein Verbot von Glyphosat in Volkach

Mit ihrem Antrag, den Einsatz vom umstrittenen Herbizid Glyphosat auf gemeindlichen Flächen und insbesondere bei neu abzuschließenden Pachtverträgen zu verbieten, ist die Bürgerliste Volkach in der Stadtratssitzung gescheitert. Mit 9:6 lehnte die Mehrheit ein Verbot ab.

„Das setzen wir sowohl im Bauhof als auch bei den Gärtnern seit Jahren schon nicht mehr ein und in bestehende Pachtverträge können wir nachträglich nicht mehr eingreifen“, sagte Bürgermeister Peter Kornell. Wobei der Verdacht, dass Glyphosat krebserregend ist, zwar von einigen Ratsmitgliedern bejaht worden ist. „Aber wir haben ebenso viele Studien, die das Gegenteil sagten“, so Kornell. Der Gaibacher Ortssprecher Holger Scheidig ging gar einen Schritt weiter und bezeichnete den Antrag als „populistisch, wenn wir nur dieses eine Mittel verbieten wollten, es gibt viele Ersatzstoffe, die wir dann auch verbieten müssten“.

Ins selbe Horn stieß Michael Sauer, Sprecher von Köhler. „In fünf Jahren läuft doch sowieso die Genehmigung seitens der EU aus, dann hat sich dieses Thema eh erledigt“, so sein Argument. Und: „In privaten Hofeinfahrten sieht man niemals irgend ein Unkraut, aber nie jemanden, der da mit der Hand zupft.“ Es ginge in der Landwirtschaft mit einem „verantwortungsvollen Umgang mit Glyphosat“, sagte Ratsmitglied und Landwirt Karl-Heinz Bernhard, „außerdem brauchen wir einen Sachkenntnisnachweis“. Er stellte den Antrag, den Einsatz von Glyphosat auf gemeindlichen Flächen nicht zu verbieten, zumal er erfahren haben will, dass ohnehin bereits ein Nachfolgemittel „in der Arbeit“ ist.

Jochen Flammersberger, Fraktionssprecher der Bürgerliste, wies als Antragsteller darauf hin, dass bereits Kommunen wie Dettelbach oder Marktbreit den Einsatz von Glyphosat verboten hätten. Selbst benutze er als Pächter dieses Mittel nicht mehr, seit er auf biologische Mittel umgestiegen sei. Die Stadt möge dieses Mittel laut seinem Antrag auch nicht für die Unkrautbeseitigung bei Radwegen einsetzen. „Ich weiß, dass bei Glyphosat die Meinungen auseinandergehen“, sagte er, was mit dem 9:6-Beschluss auch deutlich wurde.