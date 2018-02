Kein Glyphosat in Bauhof und Gärtnerei

Die Stadtgärtnerei, der Bauhof und die Hausmeister der Stadt setzen seit Jahren kein Glyphosat mehr ein. Jetzt gibt es auch ein offizielles Verbot für den Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels.

Mehrheit stimmt zu

Die Mehrheit (19 zu sieben Stimmen) des Kitzinger Stadtrats hat in dessen jüngster Sitzung einem Antrag der Bayernpartei zugestimmt. Darin wird „den Betrieben der Stadt Kitzingen, Stadtgärtnerei, Bauhof und Hausmeistern untersagt, Produkte mit dem Inhaltsstoff Glyphosat einzusetzen“. Damit haben es die Verantwortlichen der städtischen Einrichtungen schriftlich, dass sie die Hände von dem umstrittenen Unkrautvertilgungsmittel zu lassen haben. Dass sie das seit Jahren ohnehin machen, spielte für die Mehrheit keine Rolle. Sie folgte dem Antragsteller Uwe Hartmann, der den Verantwortlichen auch für die Zukunft eine klare Anweisung an die Hand geben wollte. Eine solche haben sie jetzt in Form eines Stadtratsbeschlusses.

Schaufensterantrag?

Diese Notwendigkeit sahen nicht alle so. Gerade weil der Verzicht auf das Mittel seit Jahren gängige Praxis ist, hielt beispielsweise Stefan Güntner (CSU) den Antrag für überflüssig und sagte: „Das ist ein Musterbeispiel eines Schaufensterantrags.“ Die Mehrheit sah das im Fall der innerstädtischen Einrichtungen nicht so und stimmte für ein Verbot. Für den zweiten Teil seines Antrags gab es für Hartmann allerdings keine Mehrheit. Darin sollte den in Kitzingen ansässigen landwirtschaftlichen Betrieben sowie Gärtnereien und anderen Grundstückseigentümern empfohlen werden, auf den Einsatz des Mittels zu verzichten. So weit wollte eine knappe Mehrheit mit 14 zu zwölf Stimmen nicht gehen. Vielleicht auch, weil Gertrud Schwab (CSU), als ehemalige Kreisbäuerin eine Expertin auf diesem Gebiet, die Sicht der Landwirte zum Thema ausführlich geschildert und um Verständnis für die Arbeit ihres Berufsstandes geworben hatte. Sie war zu dem Ergebnis gekommen: „Wir brauchen das Mittel als Notbremse.“