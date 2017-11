Kein Glyphosat auf städtischen Flächen

Emotionale Diskussion im Dettelbacher Stadtrat über den Antrag der SPD-Fraktion zum Verbot von glyphosathaltigen Herbiziden auf städtischen Flächen. Am Ende stimmten 14 der Räte für und sieben gegen die Aufnahme des Verbots in künftige Pachtverträge, auf bestehende Verträge kann der Beschluss nicht angewendet werden.

Weitere Punkte der Stadtratssitzung am Montagabend waren:

Knapper noch stimmten die Räte einem weiteren SPD-Antrag zu, der fordert, bei der Beschaffung von städtischen Fahrzeugen künftig, wo dies möglich ist, auf Verbrennungsmotoren zu verzichten und auf Elektromobilität umzustellen. Hier fiel der Beschluss mit 11:10 Stimmen.

Abgelehnt wurde schließlich ein dritter SPD-Antrag, die Stadt solle sich bei Vergabeangelegenheiten an die Umweltrichtlinien der bayerischen Staatsregierung halten. Dies wurde von einer Mehrheit der Räte als zu schwierig in der Umsetzung gehalten, da die Richtlinie „sicher luftig formuliert“ ist, wie Marcel Hannweber sagte, wobei der wohl den Ausdruck „schwammig“ vermeiden wollte. Am Ende stimmten neun von 21 Räten dafür.

Mit Ausnahme der Aufnahme der Sanierung des Götz-Hauses, für das insgesamt rund 2,5 Millionen Millionen Euro vorgesehen sind, ist die Bedarfsmitteilung Städtebauförderung auf gleichem Niveau, wie in den Vorjahren.

Als letzter der Dettelbacher Kindergärten hat nun auch der St.-Johannes-Zweig-Verein Mainsondheim einen Kooperationsvertrag zum Betrieb einer Kindertagesstätte mit der Stadt abgeschlossen.

Zwei Varianten für ein neues Corporate Design der Stadt, also ein einheitliches Erscheinungsbild nach außen, wurden in einem Workshop in Zusammenarbeit mit dem Büro Atelier Zudem aus Kitzingen entwickelt. Ohne größere Diskussion entschieden sich die Räte für die Variante „Storytelling“, etwa mit „Geschichten erzählen“ übersetzbar, das auf die Farben Grün und Violett setzt und mit dem D in Dettelbach spielt. Im nächsten Schritt entwickelt das Büro das Thema unter Einbeziehung des Stadtrats weiter.