Kein Geld vor Weihnachten: Einsamer Protest vor dem Restaurant

Seit Montag protestiert Nedu Iovu gegen den Betreiber eines Restaurants im Landkreis Kitzingen. Jeden Tag geht er dort auf und ab; um den Hals trägt er ein selbst gebasteltes Schild. Darauf hat er geschrieben: „Dieser Chef will mein Gehalt für die Zeit, die ich für ihn gearbeitet habe, nicht bezahlen. Er hat mir keinen Arbeitsvertrag gemacht. Er benutzt schwarze Arbeit.“

Schwere Vorwürfe gegen den Betreiber des Restaurants

Die Vorwürfe, die der rumänische Arbeiter gegen den Betreiber des Restaurants erhebt, sind schwer: Vier Monate habe er für den Mann gearbeitet. Ohne Arbeitsvertrag. Ohne bei den Behörden angemeldet zu sein. Bezahlt worden sei er nur für drei Monate. Daher schulde ihm der Restaurantbetreiber noch über 1200 Euro, „Ich bleibe, bis ich mein Geld bekomme“, sagt Iovu.

Auch die Bedingungen, unter denen er im Restaurant gearbeitet habe, seien schlecht gewesen. Bis zu 13 Stunden habe er am Tag gearbeitet. Von 8 bis 23 Uhr. Mit nur zwei Stunden Pause zwischendurch. Urlaub habe er in den vier Monate Beschäftigung nicht erhalten.

Bilder zeigen Iovu bei der Arbeit

Bilder, die dieser Redaktion vorliegen, zeigen Iovu im Restaurant – beim Saugen und Wischen. Daneben habe er auch Teller abgewaschen und Toiletten geputzt, sagt er. Geschlafen habe er in einem Stockbett in einem Zimmer hinten im Restaurant. Dessen Betreiber will sich zu den Vorwürfen nicht äußern: Trotz mehrmaliger Versuche war er für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Von einem Mitarbeiter hieß es knapp: „Kein Kommentar.“

Da Nedu Iovu nicht auf sein Geld verzichten will, hat er sich auch an die Polizei gewandt. Das Hauptzollamt Schweinfurt, das in der Region bei Verdacht auf Schwarzarbeit zuständig ist, bestätigte auf Anfrage, dass der Rumäne bei ihnen vorstellig geworden sei. Der Fall werde nun bearbeitet. Nähere Angaben könne man aber aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht machen.