Kein Fußweg an den Obernbreiter Gärten

Das war schon ein kleiner Paukenschlag am Mittwochabend in der Ratssitzung in Obernbreit: Teil D des Fußwegekonzepts, entlang der Staatsstraße in Richtung Tiefenstockheim an den Kleingärten wird vorläufig nicht weiter verfolgt, das beschloss eine Ratsmehrheit. Teil C, entlang der Raiffeisenstraße von der Breitbachstraße bis zur Lindenstraße, wird, wie im Entwurf des Planers vorgesehen, umgesetzt.

Mehrwert des Fußweges in Frage gestellt

Erst als es in die Abstimmung um die beiden Teile des Obernbreiter Fußwegekonzepts ging, meldete sich Matthias Tremmel zu Wort. Er könne den Mehrwert des Fußwegs nicht erkennen, so Tremmel zum geplanten Weg entlang der Staatsstraße. Dieser Fußweg sei Luxus, die Kosten in Höhe von rund 45 000 Euro sollten eingespart werden, da die nötige Sanierung des Karl-Ludwig Wegs kostenmäßig noch gar nicht erfasst sei und deshalb hier Geld gespart werden könne.

Die Argumente von Bürgermeister Bernhard Brückner, für den Fußweg liege ein Grundsatzbeschluss vor und zudem wolle das Ingenieurbüro beide Wege gemeinsam ausschreiben, um Kosten zu sparen, zogen dann nicht mehr: Mit 5:6 Stimmen lehnte es eine Ratsmehrheit ab, den Vorentwurf baulich umzusetzen.

50 000 Euro für Karl-Ludwig-Weg

Anders in der Raiffeisenstraße. Hier wurde der Vorentwurf einstimmig genehmigt. Die Kosten in Höhe von rund 135 000 Euro werden zu 45 Prozent vom Markt getragen, 55 Prozent der Herstellungskosten für den Gehweg und die Straßenbeleuchtung werden auf die Anlieger umgelegt.

Auch für den Karl-Ludwig-Weg hatte Brückner Informationen dabei. Ein Teil der Böschung der Anliegerstraße, sie erschließt unter anderem den Kindergarten, hat vor einigen Wochen zum Breitbach hin die Stabilität verloren. Deshalb musste auch eine Tonnagenbegrenzung für Fahrzeuge angeordnet werden. Ein Ortstermin vor einigen Tagen mit dem Ingenieurbüro hat ergeben, dass die Sanierung eben wegen der steilen Bachböschung aufwendiger ausfallen würde. Genaue Kosten sind noch nicht ermittelt, doch will Brückner vorsorglich 50 000 Euro in den Haushalt 2017 einstellen lassen. „Hoffentlich ist das ausreichend,“ so Brückner.