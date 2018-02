Kein Frühstück an Ostern

Ein weiteres Mal tagten die Pfarrgemeinderäte von Sommerach und Nordheim gemeinsam, zum letzten Mal in der auslaufenden Amtsperiode.

Am 25. Februar wird bekanntlich ein neuer Pfarrgemeinderat gewählt, in beiden Gemeinden ausschließlich per Briefwahl. Davon verspricht man sich laut Pressemitteilung eine höhere Wahlbeteiligung, wie sie sich schon beim jüngsten Urnengang ergeben hat.

Zufrieden zeigte sich das Gremium und P. Philippus Eichenmüller mit dem Besuch der Rorate-Gottes-dienste in Sommerach und Nordheim.

Emil Schlereth berichtete, dass mit der vorweihnachtlichen Aktion „Herbergssuche“ in Sommerach der Betrag von 240 Euro zu Gunsten der „Aktion Medeor“ von Gerd Kunath zusammenkam.

Gabriele Zehnter teilte mit, dass die diesjährige Sternsinger-Aktion in Sommerach, an der sich insgesamt 26 Kinder und Jugendliche beteiligt haben, mit dem Erlös von 1768 Euro ein sehr gutes Sammel-Ergebnis erbracht habe.

Gemeinsame Aktionen

Als sehr erfreulich wertete P. Philippus die Tatsache, wie sehr die beiden Dörfer im kirchlichen Bereich zusammengewachsen seien. Dies zeige sich immer wieder an gemeinsamen Aktionen wie etwa der Kindermette, dem Flurgang mit Gottesdienst oder dem Kinder- und Jugendkreuzweg.

Geklärt wurden bei der Sitzung auch liturgische Termine für die nächsten Monate, unter anderem die Patronatsfeste, Fastenandachten, der Weltgebetstag der Frauen, Kreuzwege sowie Wallfahrten.

Von Karfreitag bis Ostersonntag werden die Festgottesdienste in Sommerach zelebriert. Ein Osterfrühstück wird 2018 nicht ausgerichtet. Dafür will man nach den Ostergottesdiensten kurze Begegnungsfeiern auf dem Kirchplatz anbieten. Der Weiße Sonntag für die Erstkommunionkinder wird am 15. April ebenfalls in Sommerach gefeiert.

Mehr Klausurtagungen

Beim Blick auf die zurückliegende Amtsperiode wünschten sich einige Pfarrgemeinderäte, künftig häufiger Klausurtagungen sowie mehr Zeit für persönliche Gespräche, für karitative und soziale Impulse, alles Bereiche, die über dem oft großen organisatorischen Aufwand manchmal zu kurz gekommen seien.

Am 15. März findet in der Arche in Stadtschwarzach die konstituierende Sitzung aller Pfarrgemeinderäte des Pastoralen Raums Sankt Benedikt statt.