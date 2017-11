Kein Ferienpass ohne Freiwillige

Bereits zum 37. Mal fand die Ferienpass-Aktion der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid in diesem Sommer statt. Der Zuspruch der Kinder und Jugendlichen beim Programm für die Sommerferien ist nahezu ungebrochen.

VG-Vorsitzender und Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier erwähnte beim alljährlichen Rückblick, dass diesmal wieder 201 Ferienpässe ausgegeben wurden. Das sind zwar etwas weniger, als noch im Vorjahr. Trotzdem belegen die Zahlen die Beliebtheit. So waren 16 der angebotenen 25 Veranstaltungen ausgebucht.

Die VG um den Organisator des Ferienpasses, Josef Laudenbach, hatten Vertreter der zum Programm beitragenden Vereine und Gruppen, sowie Einzelpersonen, die sich als Betreuer engagieren, zum Nachtreffen eingeladen. Dabei gab es nicht nur Zahlen, sondern vor allem ein Dankeschön an die Helfer. „Sie sind wertvoll für uns, dass wir ein interessantes Programm starten können. Ohne Sie geht es nicht“, hob VG-Vorsitzender Knaier hervor. Er bedankte sich zudem bei den Mitgliedsgemeinden und den örtlichen Banken, die das Ganze finanziell unterstützen.

Nahezu ohne Zwischenfälle lief die diesjährige Aktion ab. Bei den Angeboten hatten die Organisatoren auf ein Programm mit Ausflugsfahrten, aber auch vieles in heimischen Gefilden gesetzt. Gerade Veranstaltungen mit, oder in der Natur begeisterten die Kinder, berichtete Josef Laudenbach. Es werde versucht, jedes Jahr etwas abzuwechseln. Ein Renner ist seit vielen Jahren die Fahrt in den Tiergarten nach Nürnberg, die wie immer ausgebucht war.

Ansonsten hatte das Programm viel Sport, aber auch Spiele, Wanderungen, Kochen und Basteln zu bieten. Dazu waren im Preis von 2,50 Euro pro Ferienpass wieder fünf Freikarten für das Freibad in Abtswind inbegriffen.

VG-Vorsitzender Knaier bedankte sich bei den zahlreichen Vereinen für ihre Mitwirkung. Dies waren: TSV/DJK Wiesentheid (Badminton,Judo, Leichtathletik, Tennis), Katholischer Frauenbund, Steigerwaldklub Castell und Wiesentheid, Musikverein Wiesentheid, Bund Naturschutz, Jugendgruppen von Wiesentheid, Schützengesellschaft Wiesentheid, Wasserwacht Abtswind, sowie Golfclub Geiselwind. Als einzelne Betreuer halfen mit: Sonja Ebert, Alexa Ebner, Denise und Falko Ernst, Jutta Fehlbaum, Margaritta Grampp, Jessika Harder, Marion Holinsky, Birgit Kober, Tabea Krug, Carina Knauf-Meyer, Nora Mück, Karin Klindt, Astrid Klotz, Diana Michel, Yvonne Röll, Manuela Michel-Trump, Martin Biegner, Rene Kempa, Matthias Mann und Alexander Schöpfel.