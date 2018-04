Kaum Firmen für Straßenarbeiten

Auf der Bürgerversammlung in Unterickelsheim wurde nachgefragt, warum die Gemeinde nicht jährlich einen gewissen Betrag investiert, um Risse in den Gemeindestraßen und Flurwegen ausbessern zu lassen.

Dies ist zwar eingeplant, informierte Bürgermeister Rainer Ott. Doch derzeit sei es schwierig, Firmen für solche Aufträge zu finden, da die meisten kein Angebot abgeben. So ist für die im vergangenen Jahr geplanten Arbeiten nur ein Angebot eingegangen, was zuwenig war und weshalb nochmals ausgeschrieben werden muss.

Leichenhaus wird saniert

Die Sanierung des Leichenhauses im Friedhof in Unterickelsheim ist für dieses Jahr vorgesehen, erklärte Rainer Ott. Da wieder ein zweiter Gemeindearbeiter eingestellt wurde hat der Bauhof nun mehr Möglichkeiten für derartige Arbeiten. Zur Unterstützung des Bauhofs wurden auch ein neuer Anhänger und eine Unkraut-Biene angeschafft.

Spielplatz: Arbeiten beginnen

Ein weiteres Projekt, das in diesem Jahr in Unterickelsheim ansteht ist die Einrichtung eines neuen Spielplatzes. Hierfür sollen in den kommenden Wochen die Fundamente angelegt werden. Anschließend wird sich zeigen, wieviel Erde zum Auffüllen benötigt wird und ob die vorhandene Menge ausreicht, meinte der Bürgermeister. Bei Bedarf soll sich die Gemeinde überlegen, auch Erdaushub vom Gräben-Putzen und Bankette-Abfräsen zu verwenden, schlugen Bürger vor. Diese Arbeiten seien an einigen Stellen ohnehin dringend nötig, wobei Bürgermeister Ott versicherte, dass dies bereits geplant ist.

Zunächst berichtete der Bürgermeister den zahlreichen Bürgern auf der Bürgerversammlung über die Arbeit der Gemeinde und über Zahlen aus dem Haushalt, der sich vergangenes Jahr auf 3 309 200 Euro belief. Für die Verwaltung und die laufenden Aufgaben der Gemeinde waren 2,275 Millionen Euro nötig. Einnahmen im Verwaltungshaushalt stammen vor allem aus der Einkommensteuerbeteiligung, Schlüsselzuweisungen, Gebühren und der Gewerbesteuer.