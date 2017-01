Katastrophe und Zuversicht

14 Prozent. Mitleidige Töne von der CSU. Der Regensburger OB verhaftet. Für die SPD in Bayern könnte es kaum schlimmer kommen. Oder doch? Eine Bestandsaufnahme.

Klaus Heisel ist gerade in einem großen Möbelhaus, als sein Handy klingelt. Einkaufen mit der Familie. Zeit nimmt er sich trotzdem für ein Gespräch. Seine Partei liegt dem 2. Bürgermeister von Kitzingen und langjährigen Stadtrat (mehr als 30 Jahre) schließlich am Herzen. „Es ist eine Katastrophe“, kommentiert er den Umfragewert von zuletzt 14 Prozent. „Aber das war zu erwarten.“ Wie bitte? Das Ergebnis war zu erwarten? Heisel meint es ernst. Die Große Koalition, die Flüchtlingsthematik, eine komplizierte Kommunikation: All das schlage sich in dem Umfragewert nieder. „Unsere Erfolge in Berlin kommen beim Wähler nicht an“, bedauert Heisel.

Die Familienpolitik, der Mindestlohn: Zwei von mehreren Themen, die von der Bundes-SPD besetzt und bearbeitet würden – was dem Wähler aber nicht klar sei. Dazu das alles beherrschende Thema Asylpolitik. Die SPD stehe für Integration anstelle von Abschiebung. Die Mehrheit der Bevölkerung stehe offensichtlich woanders. „Vielen geht es nur um den eigenen Fleischtopf“, bedauert Heisel. Grenzen zu und so viele Menschen abschieben wie möglich. Die Trump-Ideologie setze sich auch in Deutschland fort. Die SPD dürfe nicht auf diesen populistischen Karren aufspringen, müsse weiterhin ihr eigenes Profil zeigen. Auch wenn die Mehrheit der Wähler damit möglicherweise nicht zu gewinnen sei.

Soziale Gerechtigkeit und Schulpolitik: Zwei andere Themen, mit denen die Bayern-SPD nach Meinung ihres ehemaligen Bundestagsabgeordneten Frank Hofmann punkten könne. Der Umfragewert von 14 Prozent ist ihm nicht so wichtig – mehr noch: Hofmann zweifelt dessen Wahrheitsgehalt an. „Ich weiß, wie Statistik funktioniert“, sagt er. „Jedenfalls nicht wie ein Fieberthermometer.“

Kreisvorsitzender Heinz Galuschka sieht das ähnlich. Seine Erfahrung: Zwei Jahre vor einer Landtagswahl schneide die SPD immer schlecht in Umfragen ab. „Das wiederholt sich ein Jahr später“, sagt er. Ein Zufall könne es nicht sein, dass diese Umfragen jeweils vom Bayerischen Rundfunk in Auftrag gegeben werden – und jedes Mal kurz vor einer CSU-Klausurtagung, unkt Frank Hofmann. Die Christsozialen seien diejenigen, die von dieser Umfrage profitieren. „Und der Gebührenzahler muss auch noch dafür blechen.“

Galuschka geht deshalb „ganz locker“ mit dem Umfrageergebnis um. Am Ende schneide seine Partei immer ein ganzes Stück besser ab, als prognostiziert. „Auf solche Umfragen gebe ich nichts mehr.“ Muss er auch nicht. Handfeste Zahlen belegen die Situation, in der sich die Bayern-SPD befindet. 20,6 Prozent bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2013. Davor waren es 18,6 Prozent. Von großen Erfolgen ist die SPD bei den letzten drei Wahlen weit entfernt gewesen. „In Bayern wird halt alles überstrahlt von der CSU“, sagt Hofmann. „Das war schon immer so.“ Es sei schwer, dagegen anzukommen. Zumal nach so einer langen Zeit. „Sechs Jahrzehnte in der Opposition hinterlassen ihre Spuren“, bestätigt Galuschka. Die CSU besetze die allermeisten politischen Positionen, beherrsche die Medien. „Und wir können unseren Gestaltungswillen nicht zeigen.“

Dabei habe man auch im Freistaat hervorragende Politiker in den eigenen Reihen. Galuschka erinnert an die Oberbürgermeister in München, Nürnberg und Fürth. In den Städten finde die SPD ihr Wählerpotenzial. „Auf dem flachen Land schaut es anders aus.“ Dort regiert die CSU. 47 Prozent holte sie vor vier Jahren im Landkreis Kitzingen. Die SPD landete bei knapp über 20 Prozent.

Für den Kitzinger Ortsvorsitzenden Manfred Paul liegt ein Ansatzpunkt für eine Veränderung im direkten Kontakt mit den Bürgern. „Wir müssen noch genauer hinhören, was die Menschen wollen“, fordert er. „Wir müssen vermehrt das direkte Gespräch suchen.“ Mit Veranstaltungen wie dem „Stadtgespräch“ oder Vereinsmessen will die SPD in Kitzingen diesem Ziel näher kommen, ihre Themen wie soziale Gerechtigkeit oder die Gleichstellung von Mann und Frau besser kommunizieren. Eine klare Linie und Haltung seien dabei unerlässlich. Werte wie Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit seien auch in diesen Zeiten zu beachten. Werte, die parteiübergreifend an Bedeutung verloren hätten. Manfred Paul sieht darin eine Chance für die SPD. „Die Menschen suchen Leute mit festen Standpunkten“, ist er überzeugt.

Eine klare Haltung fordert auch Volkmar Halbleib von seinen Parteigenossen. Gerade bei der aktuellen Flüchtlings- und Sicherheitsdebatte. Humanitäre Verantwortung gegenüber Schutzbedürftigen müsse sein. „Aber auch ein konsequentes Nein gegenüber denen, die unsere Regeln nicht akzeptieren oder gar missbrauchen.“ Der Landtagsabgeordnete fordert von sich und seinen Kollegen, die Menschen direkter anzusprechen, selbst zu einer besseren Vermittlung der eigenen Politik beizutragen. Die SPD müsse lernen, die eigenen Erfolge besser zu vermitteln. „Wir arbeiten zu häufig nach dem Motto: Problem gelöst, wo ist das nächste?“, moniert er.

Trotz der schwierigen Umfragewerte bleibe die SPD eine Volkspartei – auch in Bayern. Davon ist Halbleib überzeugt. Aber genau darin ist auch eines ihrer Probleme verborgen. Sie muss eine breite Wählerschaft abdecken – vom Arbeiter bis zum Universitätsprofessor. „Andere Parteien tun sich mit der Ausrichtung auf ein bestimmtes Klientel einfach leichter“, sagt Halbleib. Dazu kommt, dass die Unterschiede zwischen Union und SPD nicht mehr so klar sind wie zu Helmut Kohls und Helmut Schmidts Zeiten. Galuschka: „Schröder ist in die Mitte gerückt und Merkel nach links. Die Grenzen sind verschwommen.“