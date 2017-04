Kartenvorverkauf für das Wandeltheater in Gerolzhofen läuft

„Du musst dran glauben – Luther, Echter und Gerolzhofen“ heißt das Wandeltheater zu den beiden Jubiläen 500 Jahre Reformation und 400. Todesjahr des Fürstbischofs und Gegenreformators Julius Echter. Bereits am 24. Mai ist die Uraufführung des Stücks, das das „Kleine Stadttheater Gerolzhofen“ mit der Regisseurin Silvia Kirchhof präsentiert. Höchste Zeit also, sich um Karten zu bemühen.

Wandeltheater – ein ungewöhnlicher Begriff. Was kann man sich darunter eigentlich vorstellen? Es wird fünf verschiedene Bühnen in der Gerolzhöfer Altstadt geben: in der Echter-Vogtei, Erlöserkirche, Stadtpfarrkirche, Spitalkirche und im Spitalgarten. Die Theaterbesucher werden zu Beginn der Aufführung in vier Gruppe zu je 100 Personen eingeteilt und „wandeln“ dann im Laufe des Abends von Bühne zu Bühne. Da jede Inszenierung auf den einzelnen Bühnen in sich abgeschlossen ist, spielt es letztlich keine Rolle, wo man als Besucher in das Theater-Karussell einsteigt. Denn die Schauspieler auf den Bühnen spielen pro Abend ihr Stück viermal, solange bis alle Gruppen vorbeigekommen sind.

Auch während der „Wandelzeit“, also auf dem Fußweg zwischen den einzelnen Spielorten, werden die Theaterbesucher von Schauspielern begleitet. Sie weisen nicht nur den Weg zur nächsten Bühne, sondern verbinden auch mit kleinen Spielszenen das Geschehen auf den unterschiedlichen Bühnen.

Musikalische und tänzerische Darbietungen sowie multimediale Einblendungen runden die Inszenierungen in den historischen Echter-Stätten und auf den Wegen ab. Die Gerolzhöfer Altstadt wird während den laufenden Aufführungen komplett für den Verkehr gesperrt.

Abschluss im Spitalgarten

Am Ende des Abends, wenn jede der vier Gruppe vier Spielstätten besucht hat, kommen alle Zuschauer zur Abschluss-Szene im Spitalgarten zusammen. Hier kommt es dann zwischen Julius Echter und Martin Luther zu einem fiktiven Treffen. Der eine hat als Fürst und Bischof vor Ort zahlreiche, noch heute sichtbare Spuren hinterlassen. Der andere war nie persönlich in Gerolzhofen. Und dennoch entfaltete seine Theologie in Gerolzhofen eine beträchtliche Wirkung – bis heute. Auf den Bühnen sorgen rund 60 Schauspielerinnen und Schauspieler in prächtigen Kostümen dafür, dass die Menschen des späten 16. Jahrhunderts mit ihren Gedanken, Freuden und Sorgen wieder lebendig werden. Woran müssen, woran wollen sie glauben: An die althergebrachte katholische Lehre oder an die neue des Dr. Luther aus Wittenberg? Geschichte wird dabei für alle erlebbar und es zeigt sich die Bedeutung, die diese Zeit der radikalen Umbrüche bis heute für unsere Gegenwart hat.

Hier die Aufführungstermine: am 24. Mai ist Uraufführung; weitere Aufführungen vom 25. bis 28. Mai und vom 1. bis 5. Juni 2017 jeweils um 19.30 Uhr. Preis: 26 Euro pro Person, keine Sitzplatznummerierung.

4000 Eintrittskarten

Die rund 4000 Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Gerolzhofen, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter Adticket.de

Die Aufführungen in der Altstadt sind nicht barrierefrei. Es gibt aber eine barrierefreie Sondervorführung am Sonntag, 4. Juni, um 14.30 Uhr in der Gerolzhöfer Stadthalle.

Kontakt: Tourist-Information Gerolzhofen, Altes Rathaus, Marktplatz 20, 97447 Gerolzhofen, Tel. (0 93 82) 90 35 12. Per Mail an: info@gerolzhofen.de Internet: du-musst-dran-glauben.de