Kartäuser Straße für den Verkehr freigegeben

Rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest ist die Kartäuser Straße im Volkacher Ortsteil Astheim für den Straßenverkehr freigegeben worden. Nach gut zehn Monaten Bauzeit, seit März dieses Jahres, sind die neuen Abwasserkanäle verlegt und die Wasserleitungen sowie die Fahrbahn mitsamt Nebenflächen fertig gestellt. Am Mittwochmorgen trafen sich die Verantwortlichen für die Abnahme der Straße, die für den Verkehr somit offiziell freigegeben ist.

Die Kartäuser Straße ist von der Einmündung in die Mainstraße bis zur Kreuzung Escherndorfer Straße fertig und wirkt optisch so gelungen wie die Hauptstraße in Volkach. Sämtliche Hausanschlüsse an den Abwasserkanal sind ebenso erneuert wie die Wasserleitungen in die Häuser, und auch die Hydranten sind ertüchtigt worden. Die Gehwege sind, wie die der Hauptstraße auch, nur leicht erhöht und durch einige Übergänge komplett barrierefrei. Beim Vollausbau der Straße hat die Telekom ihr Netz erneuert, die ÜZ Lülsfeld ihr Stromnetz verbessert und der Gasanbieter sein Netz überarbeitet.

Mit der Freigabe des unteren Teils der Kartäuser Straße ist nur der erste der zwei Teile fertig, der obere Bereich mitsamt der Einmündung in die Staatsstraße gleicht nur noch bis zum Frühjahr einer Buckelpiste. Dann rücken auch dort die Kolonnen der Baufirma Müller aus Gerolzhofen an, um sich dieser Arbeit anzunehmen.

Ist auch das fertig gestellt, werden gut 1,36 Millionen Euro verbaut sein. Bei der Abnahme am Mittwochmorgen zeigte sich Volkachs Bürgermeister Peter Kornell angetan von der geleisteten Arbeit. „Und jetzt haben die Anwohner hier auch erst einmal Ruhe vor den Bauarbeiten“, so Kornell. Die Gewährleistung für die Arbeiten betragen übrigens vier Jahre; dann nimmt die Stadt die Kartäuser Straße wegen eventueller Nachbesserungen noch einmal unter die Lupe.