Karnevalssaison startet mit einer besonderen Ehrung

Mit vollem Programm und einer der höchsten närrischen Auszeichnung für den Sitzungspräsidenten Steffen Drescher startete die Dettelbacher Karnevalsgesellschaft DeKaGe in die Fünfte Jahreszeit.

Vorab trafen sich die Senatoren traditionell in der Sparkasse, um ihren Obulus in Höhe von 55,55 Euro abzugeben. Verwendet wird diese Einlage zur Unterstützung des Dettelbacher Faschings. Der Sitzungspräsident verlieh ihnen dafür als Allererste den neuen Faschingsorden des Vereins.

Elferrat auf dem Weinfass

Drescher und Frank Bier haben ihn kreiert. Der Orden zeigt einen Elferrat, der auf einem Weinfass reitet und einen Bocksbeutel in der Hand hält. Darstellen soll dieses Bildnis die Geselligkeit des Karnevalsvereins und seiner fröhlichen Truppe sowie die Verbundenheit zum Weinort Dettelbach.

Ordenskommers

Am Abend trafen sich die Mitglieder zum Ordenskommers. Das Prinzenpaar Marco der Erste und Nicole die Erste (Tratschke) gaben hierbei bekannt, auch in dieser Saison zum dritten und letzten Mal den Verein zu repräsentieren.

„Pro Saison kann die DeKaGe zwei Orden des Fastnacht-Verbandes vergeben“, erklärte Steffen Drescher. Diese Saison wurden Georg Graber und Annika Dorsch damit ausgezeichnet. „Mit ihrer strahlenden Lebenslust sind sie der Rückhalt des Vereins“ so der Präsident weiter, „und haben somit, stellvertretend für alle Mitglieder, den Orden verdient“.

Drescher ging weiterhin auf das Engagement der „Jungelfer“ ein und begrüßte dabei als jüngstes Mitglied den zehnjährigen Tim Tratschke.

Etliche Auszeichnungen

Der Regionalpräsident des Verbandes „Föderation Europäischer Narren“ (FEN) Heiko Förster hatte ebenfalls etliche Auszeichnungen zu vergeben. Vorher brachte er jedoch seine Sorge zum Ausdruck, dass der Verein immer kleiner werde und appellierte an die Mitglieder: „Haltet alle zusammen!“

Der Jahresorden wurde Anita Balogh und Marco Tratschke verliehen. „Beide begleiten mit Geduld und Passion den Verein und bilden die tragenden Säulen“, so Förster. Den Narr von Europa Jugend-Silber erhielt Michelle Tratschke in ihrer Eigenschaft als Prinzessin des Jugendprinzenpaares, wobei Förster die Hoffnung ausdrückte, dass sie in die Fußstapfen ihrer Eltern treten wird. Der Narr von Europa in Bronze wurde dreimal vergeben: Nicole Tratschke, Frank Bier und Peter Gräb. Nicht nur wegen ihrer Tätigkeit im Verein, sondern auch wegen ihrer Auftritte als Büttenredner.

Lachender Löwe

Der Lachende Löwe von Bayern ging an Sitzungspräsident Steffen Drescher. Förster hob in seiner Laudatio viele Punkte im Faschingsleben des Geehrten hervor: Hundertprozentiger Einsatz, mit Herz und Verstand, und das alles zum Wohl des Vereins.

Der sichtlich gerührte Steffen Drescher ging dann auf das nächste planerische Großereignis ein: den Landkreis-Faschingsumzug, der im nächsten Jahr in Dettelbach stattfinden wird. Und da wird wieder jede Hand gebraucht.