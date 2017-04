Karl Schönherr: Ein Leben für die Fotografie

Er sitzt am Klavier, seine Finger huschen leichthändig über die Tasten, als er die „Wichtige Begebenheit“ von Robert Schumann spielt. Was er als Kind begonnen hat, geht heute, über sechs Jahrzehnte später, immer noch flüssig.



Die Musik war für Karl Schönherr aus Marktbreit immer ein Ventil, um abzuschalten und um etwas gemeinsam mit seinen Eltern und seinen drei Geschwistern zu tun. Denn musiziert haben im Hause Schönherr alle.

Gelernt im familieneigenen Fotogeschäft

Mit seinem Vater Richard und zwei seiner Geschwister verband den 83-Jährigen aber noch mehr: Sie haben alle im familieneigenen Fotogeschäft gelernt und gearbeitet. So hat Schönherr das Fotografieren fast ein Leben lang begleitet und damit ist es ein bisschen wie mit dem Klavierspielen – verlernt hat er nichts, auch wenn er sein eigenes Geschäft in der Marktbreiter Altstadt schon vor 23 Jahren an eine ehemalige Mitarbeiterin übergeben hat.

1963 war es, als er vom schwäbischen Wemding ins unterfränkische Marktbreit kam. Angelockt hatte ihn die Anzeige eines Fotogeschäfts, das einen Nachfolger suchte. Schönherr, 30 Jahre alt, seit zwei Jahren verheiratet, griff zu. Er wollte sich schon länger selbstständig machen und raus aus dem elterlichen Geschäft. Gelernt hatte er bei seinem Vater in Wemding. Der ältere Bruder war schon dort, die jüngere Schwester kam schließlich auch noch dazu. „Vier Geschwister, drei Fotografen“, sagt Karl Schönherr und schmunzelt.

Fotografieren liegt der Familie Schönherr im Blut

Seine eigene Tochter hat auch bei ihm in Marktbreit gelernt, aber festgestellt, dass es nichts für sie ist. Dafür führt sein Neffe das Fotogeschäft seines Vaters in Dinkelsbühl weiter. Das Fotografieren liegt der Familie einfach im Blut. Von seiner Ausbildung profitiert Karl Schönherr noch heute: „Ich komme in einen Raum und weiß sofort, wo die Kamera stehen muss.“ Für ihn wird ein gutes Bild zuerst mit den Augen gemacht, nicht mit der Kamera: „Es ist wichtig, dass ich sehe, was ich fotografiere!“, sagt er. Deshalb ist ihm auch fast egal, mit was für einem Apparat er fotografiert – und in seiner Laufbahn hat er mit vielen Fotoapparaten gearbeitet.

Auf dem Dachboden steht noch die alte Atelierkamera, mit der er im Geschäft seines Vaters fotografiert hat. Sie ist fast so hoch wie er selbst und arbeitet noch mit dem so genannten Grundner-Verschluss, der mit Hilfe eines Gummiballs betätigt wird. Rund 300 Sammlerstücke hat er insgesamt, darunter von Welta, Mamiya und Leica. „Früher war alles noch anders“, stellt er nüchtern fest. Ein Satz, der sonst abgedroschen klingt, beinhaltet viel Wahrheit, wenn Schönherr ihn sagt.

Blitzen mit Magnesiumpulver

Der 83-Jährige fürchtet, dass spätere Generationen gar nicht mehr wissen, dass Fotos früher in einer Dunkelkammer belichtet wurden. Geblitzt wurde mit Magnesiumpulver. Das Pulver wurde angezündet und ist mit sehr starkem, aber kurzem, Leuchten verbrannt. „Das hat geknallt, dass die Fenster gezittert haben“, erinnert er sich.



Er selbst weiß die digitale Fotografie und ihre Möglichkeiten heute aber durchaus zu schätzen. Beigebracht hat er sich das, als er schon im Ruhestand war. Sein Geschäft hat er 1963 abgegeben, seine erste digitale Kamera hat er sich im Jahr 2000 gekauft, da war sein Enkelkind ein Jahr alt.

Die Familie und die Natur sind heute seine Hauptthemen beim Fotografieren. Für solche „Stimmungsbilder“, etwa von Sonnenuntergängen, war während des Berufslebens kaum Zeit. In seiner aktiven Zeit hat Schönherr mit zwei Mitarbeitern bis zu 15 Hochzeiten an einem Tag fotografiert. „Das waren oft die Samstage. An den Sonntagen waren dann Kommunionen und Konfirmationen dran“, erzählt er. Am Wochenende zu arbeiten, gehörte dazu.

Nicht abgehetzt fotografieren

Er hat gern gearbeitet, aber jetzt genießt er es, seine Zeit selbst einteilen zu können. Vor kurzem hat er sich ein E-Bike gekauft, mit dem er durch Marktbreit fährt, denn „abgehetzt zu fotografieren, ist nichts“, sagt er. Unterwegs hat er meist nur eine kleine Lumix dabei, die große Spiegelreflex schleppt er nicht gerne rum.

Zuhause am Computer bearbeitet Karl Schönherr seine Bilder, wenn er Zeit hat. Das ist für ihn „Entspannung pur.“ Es kommt durchaus vor, dass er dabei Dinge, die ihn im Bild stören, rausretuschiert, etwa Kabel oder Laternenmasten. Auch etwas, das er so gelernt hat. „Früher wurden selbst Passbilder bis zu 30 Minuten mit einem spitzen Bleistift bearbeitet, um die Falten rauszubekommen“, erinnert er sich. Heute machen das Bildbearbeitungsprogramme.

Auch die Hintergründe auf Fotos wurden zum Teil von Hand aufgespritzt. Sein Großvater Paul beherrschte diese Technik. Im Arbeitszimmer hängt ein oval gerahmtes Bild, auf dem Schönherrs Vater als kleiner Junge zu sehen es. Sechs Jahre alt, am Tag der Einschulung. Der Großvater hat das Foto gemacht, anschließend wurde es freigestellt und das Schulgebäude im Hintergrund mit Hilfe von Farbe, Druckluft und einer Spritzpistole aufgetragen. Was damals gängig war, ist heute nicht mehr üblich. Dafür gibt es technische Neuerungen.

Ein Kindheitstraum wird Realität