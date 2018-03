Karl Schmidt feiert 90. Geburtstag

90. Geburtstag feierte am Dienstag, 6. März, Karl Schmidt in Kleinlangheim. Aufgewachsen im elterlichen Anwesen nahm er nach der Schulzeit an Obst- und Weinbaukursen in Veitshöchheim teil, weil die Familie am Wutschenberg einen Wengert besaß und er auch selbst großes Interesse am Weinbau hatte.

Erspart blieb ihm nach dem Reichsarbeitsdienst der Kriegseinsatz im Zweiten Weltkrieg. Ende der 60er-Jahre wurde in Kleinlangheim im Zuge der Flurbereinigung die Weinbergslage Wutschenberg mit etwa sechs Hektar angelegt und Karl Schmidt bewirtschaftete bis zum Rentenalter zwei Hektar und baute den Wein teilweise auch selbst aus. Daneben betrieb er auch eine kleine Landwirtschaft.

Bei der Flurbereinigung war er Wegemeister, „was mich damals einige Nerven gekostet hat“, wie er sich erinnert. Seine Lebensgefährtin Rosemarie Hupp lernte er 1981 kennen. Sie bauten ein Haus und blieben bis zu Hupps Tod 2011 zusammen.

60 Jahre war Schmidt im Männerchor und im gemischten Chor aktiv. Und wenn sich die „alten Herren“ des Gesangvereins zum Singen treffen, ist er noch immer dabei. Der gemischte Chor wird ihm bei seiner Feier am Sonntag ein Ständchen bringen.

Mitglied ist Schmidt seit vielen Jahren beim Obst- und Gartenbauverein und beim Schützenverein. Zum Mittagessen und zum Abendbrot geht er mittlerweile zu seinen Nachbarn, die sich auch um sein Haus kümmern. (wwo)