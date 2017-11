Kann Volkach das verkraften?

Zwei Investoren planen jeweils den Bau eines neuen Hotels in den besonders geschützten Gebieten Volkachs. Ein Hotel mit 210 Betten soll inmitten eines Weinberges hoch über der Stadt entstehen. Das andere Hotel mit 120 Betten im Überschwemmungsgebiet am Main. Gegen beiden Vorhaben regt sich aus Gründen des Umweltschutzes und der Bevorzugung von zwei Investoren ganz erheblicher Widerstand. Unabhängig von der Überprüfung der Rechtmäßigkeit solcher Vorhaben, stellt sich jedoch die Frage: „Kann Volkach diese enorme Vergrößerung seiner touristischen Übernachtungskapazitäten überhaupt verkraften?“

Der Leiter der Volkacher Tourismusabteilung, spricht von derzeit durchschnittlichen 300 Übernachtungen am Tag in Volkach. Er nennt dafür eine durchschnittliche Auslastungsquote der Volkacher Übernachtungsbetriebe von ca. 45 Prozent. Die vorhandenen Betriebe sind also nicht einmal zur Hälfte ausgelastet! Der wirtschaftliche Betrieb eines Hotels beginnt jedoch erst bei einer Auslastung von 60 Prozent. Eine Erhöhung der Volkacher Übernachtungskapazitäten um weitere 320 Betten, würde nicht nur den derzeit durchschnittlichen Bedarf voll abdecken, sondern zwangsläufig auch zu einer Vernichtung der bereits vorhandenen Kapazitäten führen.

Die dagegengehaltene explosionsartige Steigerung der Übernachtungsnachfragen durch die neuen Hotels, beruht dabei einzig und alleine auf fantasievollen Wunschvorstellungen der beiden Investoren.

Wäre es hier nicht sinnvoller, zunächst einmal für eine bessere Auslastung der vorhandenen Übernachtungsbetriebe, inklusive des neuen Tagungshotels auf der Vogelsburg zu sorgen, statt sich in touristischen Schönmalereien zu verlieren.

Zudem stellt sich die Frage nach der Aufnahmekapazität der Volkacher Innenstadt, welche heute schon in den Sommermonaten von Touristen verstopft ist und zukünftig noch durch einen Schub von 200 Durchgangstouristen pro Flusskreuzfahrtschiff weiter belastet sein wird. Kann Volkach die Geister, die hier gerufen werden, überhaupt noch beherrschen?

Willy Klapheck 97332 Volkach