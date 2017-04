Kampf dem Dettelbacher Lichtsmog

Nachts ist es dunkel. Eigentlich eine Binsenweisheit, die aber inzwischen so gar nicht mehr stimmt. Denn: „In bewohnten Gebieten gibt es quasi keine Nacht mehr“, sagte Dettelbachs Bürgermeisterin Christine Konrad in der Stadtratssitzung am Montagabend. Grund für die Aussage war ein Antrag des Dettelbachers Michael Steinbacher, gegen diese „Lichtverschmutzung“ vorzugehen.

Licht strahlt in alle Richtungen

Das Beispiel von Steinbacher für einen solchen „Lichtsmog“ ist das Wohngebiet Point in Dettelbach. Dort sei, nach seiner Aussage, die ganze Nacht die Straßenbeleuchtung so konstruiert, dass das Licht in alle Richtungen abstrahle und direkt in die Wohnungen scheine. Nachts gelange das Licht direkt in die Wohnungen und raube den Schlaf. Deshalb sein Antrag: Die Lampen so einstellen, dass sie nur nach unten strahlen, in den Nachtstunden dimmen und die Lichtfarbe in einen wärmeren Ton ändern.

Für die Verwaltung der Stadt Dettelbach nachvollziehbar. Da in der Point die Straßenlaternen bereits auf LED umgerüstet sind, könnten diese für knapp 1000 Euro so erweitert werden, dass sie in den Nachtstunden, etwa von 23 Uhr bis 5 Uhr in der Früh mit geringerer Leistung leuchten.

Im gesamten Siedlungsgebiet Paint wären dies rund 2400 Euro. Dies sollte gemacht werden, nach zwei Jahren könnte dann Bilanz gezogen werden.

Rund 1000 Straßenlampen

Allerdings, auch das wurde in der anschließenden Diskussion des Stadtrates klar, sind bislang erst zehn Prozent der rund 1000 Dettelbacher Straßenlampen auf LED umgestellt. Sollte in der Folge die gesamte Straßenbeleuchtung mit „Nachtabsenkung“ ausgerüstet werden, dann wird dies natürlich teurer. Zudem befindet sich die Straßenbeleuchtung in den Stadtteilen nicht im Besitz der Stadt.

Prinzipiell wäre die Reduzierung des Lichtsmogs aber eine gute Sache, so der Tenor im Rat. Allerdings stellten sich dabei doch etliche Fragen, die von Seiten der Verwaltung nicht aktuell beantwortet werden konnten.

Auf Antrag von Marcel Hannweber wurde deshalb eine Entscheidung vertagt, bis Rücksprache mit den Stadtwerken, etwa nach den nächsten auf LED umzurüstenden Straßenzügen, beantwortet sind.