Kammermusikwettbewerb: Volkach stark vertreten

32 Ensembles aus ganz Nordbayern haben sich für den Kammermusikwettbewerb des Nordbayerischen Musikbundes am Sonntag, 21. Januar, an der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen qualifiziert. Mit dabei sind vier Kammermusikgruppen der Volkacher Musikschule.

Das Holzbläsertrio mit Nele Hunecke, Sophie Fledering (Oboe) und Maria Dilling (Fagott), das Querflötentrio Regina Pohli, Marie Hofmann und Franziska Sauer, ein Blechbläserquartett mit Simon Stawitzki, Emma Sebald (Trompete) Kilian Stawitzki und Tobias Höhn (Posaune) sowie das Blechbläserquintett besetzt mit Jana Brand und Simon Stawitzki (Trompete), Toni Burger (Waldhorn), Kilian Stawitzki (Posaune) und Julia Voll (Tuba) werden die Volkacher Mainschleife musikalisch vertreten, so die Mitteilung an die Presse.

Die 252 Teilnehmer haben bereits einen anstrengenden und fordernden Weg hinter sich. Sie haben sich durch den Bezirksentscheid im Dezember 2017 für den Verbandsentscheid qualifiziert.

Die Teilnehmer haben ein anspruchsvolles Programm einstudiert, und so dürfen sich die sicherlich zahlreichen Zuhörer auf einen interessanten Wettbewerb freuen, wird außerdem gemeldet. Die Stilrichtungen der Vorträge werden ganz unterschiedlich sein: Von barocker Musik über romantisch-virtuose Werke bis hin zu neuer und experimenteller Musik ist alles dabei, wenn sich die besten Ensembles des Nordbayerischen Musikbundes in Bad Königshofen treffen und die begehrte Weiterleitung zum Landesentscheid untereinander ausspielen.

Das Prädikat für die Besten ist der Titel „Verbandssieger“. Verbandssieger wird laut Reglement, wer in seiner Altersgruppe und Kategorie die meisten Punkte erreicht, mindestens 93 von 100 möglichen. Damit sei die Hürde ziemlich hoch gelegt.