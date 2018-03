KITZINGEN vor 30 Minuten

Kaminbrand Feuerwehr musste kaum eingreifen

Rauch unterm Dach der Hausnummer 6 in der Würzburger Straße in Kitzingen hat am Mittwoch kurz nach 15 Uhr einen Einsatz der Kitzinger Feuerwehr ausgelööst. Nach dem Einsatz der Drehleiter an dem Geschäfts- und Mehrfamilienhaus war schnell klar, dass es sich um einem Kaminbrand handelte, in dessen Folge der Dachboden verqualmt wurde. Über größere Schäden ist bisher nichts bekannt. Die Straße war für rund eine Stunde gesperrt.