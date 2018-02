Kalte Füße und warme Würste

Was bitte ist denn Kaltwassergrillen? Nach der „Ice Bucket Challenge“, bei der man sich Eiswasser über den Kopf schüttete, um auf die Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) aufmerksam zu machen, hat nun eine neue Aktion den Landkreis, beziehungsweise erst einmal die Gemeinde Rödelsee erreicht: Menschen stehen im Bach oder einem anderen Gewässer und grillen.

„Rödelsee hilft“

Als Tobias Wandler von der Winzerkapelle Rödelsee beim Benefizkonzert „Rödelsee hilft“ 250 Euro als Spende vom Kaltwassergrillen überreichte, stutzten die allermeisten der Zuhörer. Die Musikkollegen aus Germerswang hätten die Winzerkapelle dazu nominiert, erzählte Wandler. Und Mitglieder der Winzerkapelle hatten dann am Rödelsee die Füße ins Wasser gehangen, musiziert und gegrillt. Und durften anschließend wiederum drei weitere Verein nominieren.

Viele Feuerwehren im bayerischen und hessischen Raum haben schon im kalten Wasser gegrillt. Oft stand dabei nur die Gaudi im Vordergrund. Als der neue Trend, der sich vor allem über die sozialen Medien verbreitet, in den Landkreis schwappte und Rödelsee erreichte, war damit auch gleich eine Spende für einen guten Zweck verbunden. Und was liegt da in Rödelsee näher als die eigene Hilfsaktion „Rödelsee hilft“.

Kalte Füße bekommen

Nach der Winzerkapelle, der Feuerwehr Rödelsee und der Feuerwehr Fröhstockheim bekam nun der Männergesangverein Fröhstockheim kalte Füße und machte mit weiteren 250 Euro die 1000 Euro für „Rödelsee hilft“ sehr zur Freude von Bürgermeister Burkhard Klein voll.

Es war Samstag, kurz vor 16 Uhr, als aus dem ganzen Ort Menschen Richtung Spielplatz in der Dorfmitte strömten. Dort fließt auch der Rödelbach. Eventuell dürfte er schon als Kühlung für Bierkästen gedient haben, aber ein Grill stand wohl zum ersten Mal im Wasser. Auf diesem bruzzelten die Bratwürste.

Dann war es so weit: Einige Sänger steigen barfuß in den Bach, einige mit Gummistiefeln. Der Rest stand an der Uferböschung. Chorleiter Uwe Ungerer dirigierte und filmte die Sänger, die einen eigens komponierten Kanon sangen: „Weil wir jetzt im Wasser steh'n, sind die Sänger gut zu seh'n. Grillen für den guten Zweck – und schon sind die Würste weg.“

Die, die im Wasser gestanden hatten, wärmten anschließend ihre Füße am warmen Holzfeuer – die Sänger hatten an alles gedacht.

Die Brotzeit, die die Feuerwehr Fröhstockheim bekommen hätte, wenn die Sänger es nicht geschafft hätten, die wurde dann auch noch verspeist. Die über 60 Zuschauer freuten sich darüber.

„Kneippen ist gesund“

Natürlich kommentierten die Zuschauer das Geschehen. „Kneippen ist gesund“, war zu hören. Neben dem Bedauern für die Wagemutigen machten sich etliche auch Sorgen um die schönen Würste, die ins Wasser fallen könnten.

Da man nun das Kaltwassergrillen wieder aus der Gemeinde hinaus tragen möchte, nominierte Vereinsvorsitzender Peter Hirschberger die Burschenschaft Mainstockheim, den Gesangverein Großlangheim und den SSV Kitzingen.