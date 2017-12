KJR bietet Vater-Kind-Camp

Die Delegierten der Jugendverbände des Kreisjugendrings (KJR) Kitzingen trafen sich im Schelfenhaus in Volkach zur jährlichen Herbstvollversammlung. Sie fällten Beschlüsse über die Arbeitsplanung und den Haushalt 2018, wird mitgeteilt.

Stellvertretender Landrat Paul Streng betonte den Stellenwert des Kreisjugendrings in der Jugendarbeit und dem Jugendschutz und erinnerte an die „überaus erfolgreiche Tour de Müll 4.0“.

Das Jahresprogramm 2018 stellte Vorsitzende Alexandra Rügamer vor. Sie wies auf neue Angebote hin, welche die erfolgreichen Aktionen des Jugendrings ergänzen. Dabei nannte sie das Vater-Kind-Camp und einen Geocaching-Workshop für Jugendleiter. Eine weitere Besonderheit soll das Sommerfest sein. Dieser Tag soll die Gelegenheit geben, den Zeltplatz an der Hutzelmühle bei Hohnsberg kennenzulernen sowie in einen direkten Austausch zu kommen. Die Vorsitzende dankte in diesem Rahmen auch den „Baumpaten“, welche sich an der Neubepflanzung des Zeltplatzes beteiligt hatten.

Auch hinsichtlich der Haushaltsplanung, die vom Kassenverantwortlichen Klaus Raab vorgestellt wurde, gab es keinerlei Einwände, so dass auch diese mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 154 700 Euro beschlossen werden konnte.

Dieses Mal hatte die Evangelische Jugend Markt Einersheim/Castell die Möglichkeit, ihre Arbeit der Vollversammlung vorzustellen. Eva-Maria Larisch, Dekanatsjugendreferentin, informierte das Plenum über deren Angebote.

Thomas Grimmer vom Bezirksjugendring vertrat die neue Vorsitzende Jennifer Harde, welche seit 18. November im Amt ist und berichtete von der Aktion „Flüchtlinge werden Freunde“ sowie vom Jugendfilmfestival des Bezirksjugendrings. Weiter informiert er das Plenum anhand einer Präsentation über die Satzungsreform. Die Geschäftsführerin des KJRs, Rebecca Haupt, ergänzte die individuellen Änderungen der Grundsatzgeschäftsordnung im Landkreis.