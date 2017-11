Junger Mann rutscht in Graben

Leicht verletzt wurde ein 16-jähriger Kradfahrer bei einem Unfall am Freitag gegen 16 Uhr im Bereich des Dettelbacher Ortsteils Brück. Der junge Mann war mit seinem Kleinkraftrad von Brück in Richtung Schnepfenbach unterwegs, als ein dunkles Auto – vermutlich ein BMW – von rechts aus Richtung Neuses am Berg kommend ihm die Vorfahrt nahm, heißt es im Polizeibericht. Um nicht in den Wagen zu krachen, wich der junge Mann aus und fuhr dabei mit seiner Maschine in den Graben. Dabei zog er sich leichte Schürfwunden zu. An seinem Kleinkraftrad entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Der dunkle Wagen fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Hinweise: Tel. (0 93 21) 14 10.