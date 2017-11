Jungen Mann attackiert

Am Mittwochvormittag kam es im Bereich des Schulzentrums im Mühlberggebiet in Kitzingen zu einer Körperverletzung. Dabei wurde ein 19-jähriger Mann von mehreren jungen Männern attackiert und erheblich verletzt. Laut Polizeibericht musste der 19-Jährige zunächst stationär in die Klinik Kitzinger Land aufgenommen werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10 in Verbindung zu setzten.