Junge Musiker auf dem Weg zum kleinen Repertoire

Seit dem Probenbeginn im Oktober 2017 sind es für den Großteil der jungen Mitglieder des Musikschulorchesters der Sing- und Musikschule Steigerwald die ersten Schritte eines gemeinsamen Musizierens in einer größeren Gemeinschaft. Einmal monatlich treffen sich die 16 Schüler der Tasten-, Zupf-, Schlag- und Blasinstrumente mit viel Eifer und dem Willen, es bis Juni zur Aufführungsreife eines kleinen Repertoires zu schaffen, zu einer Probe in der Musikschule am Rathaus Wiesentheid.