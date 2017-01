Junge Frau in Wiesentheid fast erstochen: Mitangeklagter verstrickt sich in Widersprüche

von DPA

Er lockte das Opfer zum späteren Tatort, an die konkreten Tötungsabsichten seines Freundes will er aber bis zuletzt nicht geglaubt haben: Im Prozess um den versuchten Mord an einer Frau im unterfränkischen Wiesentheid hat der mutmaßliche Mittäter die Vorwürfe teilweise eingeräumt. Er habe am Nachmittag vor der Tat Drogen genommen und sei wohl auch deshalb in einer "gewissen gleichgültigen Stimmung" gewesen, hieß es in einer Erklärung des 19-Jährigen, die sein Anwalt am Freitag vor dem Würzburger Landgericht verlas. In dieser widerspricht er in Teilen dem Geständnis des 20 Jahre alten Hauptangeklagten. Dieser hatte schon Mitte Oktober umfangreich ausgesagt.



Laut der verlesenen Erklärung lieh der mutmaßliche Komplize dem Hauptangeklagten sein Smartphone, um das spätere Opfer zu einer Bushaltestelle zu locken. Er selbst habe die Nachrichten nicht gelesen und sich auch nicht vorstellen können, dass der unglücklich Verliebte seine Ex-Freundin tatsächlich umbringen wolle, sagte der Anwalt des mutmaßlichen Mittäters.



Er, der 19-Jährige, habe die junge Frau dann getroffen und sei mit ihr in den Schlosspark Wiesentheid (Landkreis Kitzingen) gegangen, hieß es weiter. Dort habe der 20 Jahre alte Hauptangeklagte gewartet und nach kurzem Disput dreimal auf Hals und Nacken seiner Ex-Freundin eingestochen. Dann hätten beide die Frau im Glauben an ihren Tod zurückgelassen. Die junge Frau überlebte jedoch schwer verletzt und ist seit der Attacke halbseitig gelähmt. Sie wird laut dem Anwalt der Familie ihr ganzes Leben lang auf Pflege angewiesen sein.

Der mutmaßliche Mittäter bestritt die Vorwürfe und Zeugenaussagen, er habe seinem Freund vor der Tat aufmunternd zugenickt und geäußert, er wolle bei "so etwas" einmal dabei sein. Vielmehr sei er sicher, dass er sich ohne den vorherigen Cannabis-Konsum anders verhalten hätte, ließ er über seinen Anwalt mitteilen. Die Tatwaffe nahm er kurz nach der Attacke auf Bitten des Haupttäters an sich. Die Gründe dafür seien ihm heute nicht mehr ersichtlich. Nach der Tat sei er "geschockt" gewesen.



Der zuständige Ermittlungsrichter erklärte im Anschluss an die Aussage, der mutmaßliche Komplize habe bei seiner Vernehmung Anfang des Jahres relativ unbeteiligt gewirkt. "Es war, als würden wir über einen Ladendiebstahl reden", sagte er. Alkohol- oder Drogenkonsum seien damals kein Thema gewesen. Zudem habe der Mitangeklagte ausgesagt, zwar seinen Freund in den Schlosspark begleitet zu haben, von der Tat aber erst durch das Internet erfahren zu haben.



Der Prozess wird im Januar fortgesetzt. Dann soll sich der 20-jährige Hauptangeklagte erneut äußern - zu Widersprüchen in den beiden Geständnissen.